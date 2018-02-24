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24 Şubat 2018 12:15

‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ Türkiye’yi sardı

Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan ‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ projesi, İzmir sınırlarını aşarak Türkiye’ye yayıldı.

‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ Türkiye’yi sardı

24 Şubat 2018 12:15

Trabzon’dan Ağrı’ya kadar pek çok kente ulaşan projeyle yaklaşık iki bin çocuğun mont ve bot gibi çeşitli ihtiyaçları karşılandı. Başkan Akpınar “Daha fazla minik yüreğe dokunabilmek için herkesten destek bekliyoruz” dedi.


Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü bünyesinde hayata geçirilen ‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ projesi çığ gibi büyüyor. İlk etapta Karşıyaka’daki ihtiyaç sahibi çocuklar ve hayırseverler arasında köprü olan proje, giderek çoğalan gönüllü ordusu sayesinde Türkiye’nin dört bir yanına uzandı. Van, Trabzon, Diyarbakır, Mardin, Ağrı, Muş, Şırnak, Batman, Konya, Kars, Gaziantep, Hakkari, Uşak, Bitlis ve Şanlıurfa’daki çocuklara da yardım eli uzatıldı.



İki bin çocuğa ulaştı


Destekçi firmalar ve hayırseverlerin bağışlarıyla; ayakkabı, bot, kazak, mont, kitap, battaniye, erzak paketi ve kırtasiye seti gibi çeşitli ihtiyaç malzemeleri temin edilerek yerlerine ulaştırıldı. Örnek uygulama sayesinde bugüne kadar toplam 2 bin çocuğun eksikleri tamamlandı. Projeye katkı sağlamak isteyenlerin 0232 3641428 numaralı telefon ile Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü’nden detaylı bilgi alabileceği belirtildi.



Örnek dayanışma


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Kısa süre önce ‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ diyerek çıktığımız yolda, Türkiye’nin pek çok noktasındaki evlatlarımızın yüreğine dokunmayı başardık. Kilometrelerce uzaklıktaki çocuklarımızdan teşekkür için fotoğraflar, mesajlar almanın mutluluğunu yaşadık. Dalga dalga yayılan bu gönül projesiyle çocuklarımızın gülüşlerini çoğaltmaya devam edeceğiz. Katkı sağlayanlara çok teşekkür ediyor, herkesi bu örnek dayanışmanın parçası olmaya çağırıyoruz” dedi.




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