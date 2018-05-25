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25 Mayıs 2018 07:34

Bir süredir haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde, yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen yaşlı bir adamın cesedi bulundu.

Bir süredir haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu

25 Mayıs 2018 07:34



Edinilen bilgiye göre, Ali Reis Mahallesi 952 sokakta ikamet eden 79 yaşındaki Sabahattin Cengiz’den bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek Cengiz’in yaşadığı eve gitti. Yaşlı adamın kapısını defalarca çalan yakınları, açan olmayınca kapıyı kırarak içeriye girdi. Eve girdiklerinde kötü kokular geldiğini fark eden yakınları, Cengiz’in cansız bedeni ile karşılaştı. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen Cengiz’in cansız bedeni, özel kıyafet giyen itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarıltıldı. Yaşlı adamın cenazesi, savcının incelemesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.




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