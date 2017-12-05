“Bir Tatlı Huzur” Bayraklı’da

Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamında Uygur Sanat Tiyatrosu’nun Akidezadeler “Bir Tatlı Huzur” adlı tiyatro oyunu Bayraklı’da seyirciyle buluşturuyor. Nejat Uygur’un yazdığı, oğlu Süha Uygur’un yönetmenliğini üstlendiği oyun, 13 Aralık saat 20.00’da Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonunda ücretsiz olarak sahnelenecek.

Bayraklı Belediyesi, 8-18 Aralık tarihlerinde bu yıl kez düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’ne destek oluyor. Türk Tiyatrosunun büyük ustası Nejat Uygur tarafından yazılan tiyatro eseri, Akidezadeler “Bir Tatlı Huzur” yeni yorumuyla ve usta sanatçı kadrosuyla festival kapsamında 13 Aralık Çarşamba saat 20.00’da Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonunda ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak. Usta tiyatrocunun oğlu Süha Uygur’un yönetmenliğini yaptığı, Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunda Cengiz Küçükayvaz, Somer Karvan, Seher Terzi, Kirkor Dinçkayıkçı, Burcu Tuna, Güray Yazıcı, Deniz Yılmaz ve Orçun Tansoylu rol alıyor.