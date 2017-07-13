Birgi ÇEKÜL Evinden yaz okulunda öğrencilere eğitim

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), okulların kapanmasının ardından Birgi ÇEKÜL Evi Yaz Okulunu açtı. ÇEKÜL Vakfının yaklaşık 25 yıl önce koruma çalışmalarını başlattığı Ödemiş’e bağlı Birgi’de, geçen yıl ilki düzenlenen yaz okulunda bu yıl 30 çocuk eğitim almaya başladı. Vakıf, miniklere mahallenin özgün özellikleri hakkında bilgi verdi. ÇEKÜL’ün Birgi sorumlusu Melike Dilber, yöredeki doğal ve kültürel zenginliklerin çocuklar tarafından keşfedilerek korunmasını odağına alan yaz okulunda birbirinden eğlenceli atölyelerin yapıldığını söyledi. Dilber, çalışma ile ilgili şu bilgilere verdi:

"Çocuklar 7 hafta boyunca işbirliği yapma, empati kurma, kendini ifade etme gibi sosyal ve duygusal becerilerini güçlendirecek. Her hafta çarşamba ve perşembe günleri 14.00 -17.00 saatleri arasında yapılan okulda hazine avı, duyularla doğa, tüketme türet, kendi kağıdını kendin yap, paletimdeki Birgi, müzik atölyesi gibi her biri birbirinden farklı eğitimler veriliyor. 21 Temmuz’da yaz okulunun kapanışı ile birlikte çocukların ürettikleri sergilenecek. Sergi herkesin katılımına açık olacak" dedi.