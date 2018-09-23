Birgi'de Kültür, Turizm ve Tarım Festivali

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi, festivale hazırlanıyor.

30 Eylül Pazar günü İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Birgi Muhtarlığı işbirliği ile Birgi'de yapılacak Birgi Kültür, Turizm ve Tarım Festivali ile ilgili son hazırlıklar tamamlandı. Birgi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yapıcı ve kafe işletmecisi Yaşar Günaydın festivalde yer alacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Pazar günü yapılacak festival öncesi, kente gelecek gruplar için çadır kampı alanı düzenlendiğini ifade eden komite başkanı muhtar Mehmet Yapıcı, “İzmir ve çevresinden festival için bir gün önceden beldemize gelecek çeşitli gruplar için çadır kampı alanı düzenledik. Bu kampta su ve diğer ihtiyaçlar karşılanacak” dedi. Ayrıca, Taş Pazarı mevkiinde düzenlenecek kampa Motosiklet Kulübü üyeleri, WosWos, Hacı Murat 124 ve Dağcılık Kulübü üyeleri için yer tahsis edildi. Festival kapsamında yapılacak etkinliklerde, konserler ve ritim atölyesi, yerel ozan Davut Dadal sahne alırken, halk bilimi uzmanları tarafından büyüklere Birgi masalları ve efsaneleri anlatılacak.

Geçit töreni ile başlayacak

Festival, Pazar günü saat 10.30 ‘da Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde yapılacak geçit töreniyle başlayacak. Cumhuriyet Meydanında yapılacak açılış törenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseriyle devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Birgi Mahalle Muhtarlığı işbirliği ile düzenlenen festivale Ödemiş Sanat Etkinlikleri Merkezi (ÖSEM), Kırsal Turizm Derneği, Ödemiş Kadın Kooperatifi, Defne Kültür Sanat Derneği de destek verecek.

Festivalin önemine vurgu

Birgi Kültür, Turizm ve Tarım Festivali'nin amacıyla ilgili olarak bilgi veren komite üyesi Yaşar Günaydın, “Festivalin Birgi'de turizmin gelişmesi için önemli bir yeri var. Birgi'de geçtiğimiz yıllarda dört festival düzenlendi. Bu yıl yapılacak festivalle ilgili muhtarımızla birlikte çalışma başlattık. Festivalimize katılacak olan gruplar içinde bir gün önce Birgi Taş Pazarı mevkiinde kamp alanı düzenleyerek davet ettik. Kamp akşamında da çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Festival kapsamımda motosiklet grupları, geçit töreninde motosikletleriyle birlikte bir senfoni gösteresi sunacak. Birgi Fazıl Alpay Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri ve Birgi Kazımpaşa İlkokulu öğrencileri festivale katılan misafirlere danışmanlık yapacak. Ayrıca festivalde isteyen konuklara Harmandalı öğretilecek. Ödemişli, efelerin ressamı Mustafa Ali Kasap tarafından canlı performans gösterisi yapılacak” diye konuştu. Birgi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yapıcı da festivalle ilgili olarak şunları söyledi: “Bütünşehir Yasası gelmeden önce bu festival Birgi Belediyesi tarafından düzenlenmişti. Daha sonra Ödemiş Belediyesi tarafından devam ettirildi. Fakat 15 Temmuz olayları sonrasında festivalimiz sekteye uğradı. Bu yıl da belediyelerimizin desteğiyle yeniden yapacağız. Belediyelerimiz destek verdiler, koordinatörlüğünü de Yaşar Bey ile biz üstlendik."