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04 Aralık 2017 10:42

Birgi’de sonbaharın son güneşli günleri

İzmir’in Ödemiş ilçesinin tarihi kenti Birgi, sonbaharın son güneşli günlerinde ziyaretçi akınına uğradı.

Birgi’de sonbaharın son güneşli günleri

04 Aralık 2017 10:42


Ödemiş ilçesinin en önemli tarihi mahallerinden birisi olan Birgi, hafta sonu güzel havanın tadını çıkarmak isteyen İzmir ve çevresinden gelen vatandaşların adresi oldu. İzmir, Manisa ve Aydın’dan gelen vatandaşların akınına uğrayan Birgi’de, kafeterya ve piknik alanları dolup taştı. Hafta başında 10 derece düşmesi beklenen sıcak havadan son kez olsun yararlanmak isteyen vatandaşlar tarihi mekanların tadını çıkararak keyifli bir gün geçirdiler.


Birgi’deki hafta sonunda ziyaretçi gruplarından birisi de Ödemişli bir arkadaş grubu oldu. Birgi’nin görülmesi gereken az bulunan yerlerden biri olduğunu belirten Hasan Türkmen "Ödemişliyiz ama, şehir dışarıdan gelenler sanki bu güzelliklerin daha çok farkında gibi. Biz de Pazar gününü bu yakanımızdaki doğal ve tarihi zenginliklerle dolu beldemize geldik” dedi.


Muhtar Mehmet Yapıcı da Birgi’nin her geçen gün güzelleştiğini ve ziyaretçilerin akınına uğradığını belirterek, “Sonbaharın, en güzel günlerinden birini geçirdik. Bu güzel günleri beldemizi gezerek geçirmek isteyen çok sayıda vatandaşımızı ağırlamaktan memnun olduk” dedi.




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