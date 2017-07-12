Biri hamile üç kadını park yüzünden sokak ortasında dövdüler

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda darp edilen 7 aylık hamile kadının kafatasında 4 santimetrelik ödem, kol ve bacaklarında da morluklar oluştu.

Şoke eden olay, İzmir’in Buca ilçesi Güven Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki 7 aylık hamile Ergül Yardımcı Ölekli, geçen salı saat 22.30 sularında komşusunun bahçesine çay içmeye indi. Kaldırım sınırına park eden bir araç nedeniyle geçişin zorlandığını düşünen Ergül Yardımcı Ölekli ve iki kadın komşusu, araç sahibi kadına aracı çekmesini rica etti. Araç sahibi kadının "Babanızın yeri mi" sözleri üzerine tartışma çıktı. Tartışmaya araç sahibi kadının eşi, erkek kardeşi ve onların bir arkadaşı da dahil oldu. Kavgada iddiaya göre üç erkek, bahçedeki üç kadını dövdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda kafatasında 4 santimetrelik ödem, kol ve bacaklarında da morluklar oluşan hamile Ergül Yardımcı Ölekli, hastaneden darp raporu aldı. Olayın ardından iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan Ergül Yardımcı Ölekli, "60 yaşındaki kadını duvara ittiler. Kadın zaten duvara çarptı. Onun kızını da saçından ağır hareketlerle tutup yere sürüklediler. Ben araya girince bir tanesi beni itip karnıma tekme attı. Ne olduğunu anlayamadım, gözümü hastanede açtım" dedi.

"Üç kadını sokak ortasında dövdüler"

Olayın ardından şahıslar hakkında şikayetçi olduğunu ancak darp edenlerin de kendisinden şikayetçi olduğunu belirten Ölekli, "Akşam saatlerinde komşumuzun bahçesine çay içmeye inmiştim. Kapının önünde park halinde araba vardı. Araba başka bir komşumuza aitmiş, sonradan öğrendik. Sonra arabanın sahibi kadın komşuyu görünce geçiş alanı bırakmasını rica ettik. Bize, ‘Babanızın yer mi’ dedi. Önce bir ağız dalaşı oldu. Daha sonra kadının eşi, erkek kardeşi ve eşinin bir arkadaşı gelerek 60 yaşındaki komşumu ve onun 22 yaşındaki kızını tartakladı. Ben araya girince beni de darp ettiler. Üç erkek, üç kadını sokak ortasında dövdü. Aracın sahibi kadın da 4 aylık hamile ama kenarda durdu, hiçbir şey yapmadı" diye konuştu.

"Raporum çıkmadan salıverilmişler"

Hastaneden darp raporu alan hamile kadın, şunları söyledi:

"Kafatasımda 4 santimetrelik ödem var ama hamile olduğum için film çekilemedi. 48 saat içerisinde herhangi bir sorun olursa müdahale edilecek. Kolumda ve bacağımda morluklar var. Çok şükür çocuğumun sağlığı iyi. Bir kadına şiddet ne demek. 12 yaşında bir kızım var. O mahallede 6 senedir oturuyorum. Şuanda kafamda ne olduğunu bilmiyorum. Belki yarın sorun yaşayacağım, belki çocuğum doğduktan sonra bir problem olacak. Her gün yüz yüze baktığımız insanlar. ’Acaba çocuğuma bir şey yaparlar mı?’ diye düşüneceğim. Çünkü gözleri kör olmuş vaziyettelerdi. Karakola gittik ve şikayetçi olduk ama bu adamlar serbest. Daha hastane raporum çıkmadan adamlar salıverilmiş."

"Hem darp edip hem eşimden şikayetçi olmuşlar"

Olay sırasında şehir dışında olduğunu kaydeden Ergül Yardımcı Ölekli’nin eşi Barış Ölekli ise, "Üç tane adam şehrin göbeğinde biri 7 aylık hamile üç kadını evire çevire dövüyor, eşimin raporu çıkmadan salıveriliyorlar. Eşim can havli ile adamın boynunu tırnakla çizince bir de üstüne onlar eşimden şikayetçi olmuş. Biz bu olayın davacısı olacağız. Haklarında suç duyurusunda bulunacağız" diyerek duruma tepki gösterdi.