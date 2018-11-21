Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, “Vicdanen rahatım” dedi

İzmir'de birlikte yaşadığı kadını kazayla vurduğunu söyleyen adam, çıkarıldığı mahkemede, “Allah'a şükür ben vicdanen rahatım” dedi.

İzmir'de birlikte işlettikleri markette çıkan tartışmada, birlikte yaşadığı Bahriye Üngeç'i (32) tabancayla sırtından vurularak öldüren Murat Vardal'ın (34) yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Murat Vardal, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları Ercan Dönmez ve Tolga Turgut, Murat Vardal'ın cinayeti kazayla işlediğini savunarak, V.D.'nin Murat Vardal'a bağırması üzerine Vardal'ın da silahı doldur boşalt yaparken ateş aldığı ve Bahriye Üngeç'in vurulduğu yönünde beyanlarda bulundu.

“Allah'a şükür vicdanen rahatım”

Tutuklu sanık Murat Vardal ise mahkeme heyetinden adalet beklediğini söyleyerek, “Benim canım, eşim gitmiştir. Diyecek başka bir şeyim yoktur. Allah'a şükür vicdanen rahatım” dedi.

Sanığın kaçma şüphesini dikkate alan mahkeme heyeti, Murat Vardal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

23 Eylül 2017'de İzmir'in Konak ilçesinde birlikte işlettikleri markette çıkan tartışmada, Bahriye Üngeç'i tabancayla sırtından vurularak öldüren Murat Vardal, saklandığı Menderes'te yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Vardal tutuklanmıştı.