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13 Eylül 2017 10:22

Bisiklet tutkunları şenlikte buluşuyor

Karşıyaka Belediyesi, 17 Eylül’de her yaştan bisiklet tutkunlarını şenlikte buluşturacak.

Bisiklet tutkunları şenlikte buluşuyor

13 Eylül 2017 10:22

Bostanlı Rekreasyon Alanında gün boyunca heyecan dolu yarışmalar ve birbirinden renkli gösteriler gerçekleşecek. Karagöl performans tırmanışı da şenliğin hem en zorlu hem de en keyifli etkinliklerinden biri olacak.


Karşıyaka, bu hafta sonu ‘Bisiklet Şenliği’ne ev sahipliği yapacak. Belediyenin, bisiklet kültürünü geliştirmek için bisiklet toplulukları ve gönüllüleriyle kurduğu Karşıyaka Bisiklet Platformu işbirliğinde düzenlenen şenlik, 17 Eylül Pazar günü saat 15.00’te kortejle başlayacak. Yüzlerce bisikletçi Karşıyaka İskele’de buluşarak, hep birlikte şenlik alanı olan Bostanlı Rekreasyon Alanı’na pedal çevirecek.


Karşıyaka Bisiklet Şenliği kapsamında, Türkiye’de ilk defa katlanır bisiklet yarışı yapılacak. Bisikletçiler, İzmir’de ilk kez gerçekleşecek dağ bisikleti eleme turnuvasında da özel olarak düzenlenmiş parkurda engellerle mücadele edecek. Karagöl performans tırmanışı Karşıyaka’nın doğal güzelliklerini gözler önüne serecek. 2-5 yaş arası minikler için denge bisikleti ile sürüş eğitimi yapılacak ve oyunlar oynanacak. Yavaş Bisiklet ve slalom yarışında bisikletçiler bu sefer zamanın tersine karşı yarışacak, parkuru son bitiren kazanacak. Karşıyakalı gençlerden oluşan BMXtreme grubu rampalarda bisiklet gösterisi sergileyecek.


Her yaştan bisiklet tutkunlarını şenliğe davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Uluslararası Herkes İçin Spor Derneği (TAFISA) tarafından ‘Aktif Şehir’ unvanı ile ödüllendirilen Türkiye’deki ilk belediyeyiz. Bu kimliğimize yakışan etkinliklerimizi ‘Karşıyaka Bisiklet Şenliği’ ile sürdürüyoruz. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bu kültürün gelişmesine katkı sağlamak için kurduğumuz Karşıyaka Bisiklet Platformu işbirliğinde dopdolu bir program hazırladık. 2’den 70’e hep birlikte pedal çevirmek için 17 Eylül’de Bisiklet Şenliğimizde buluşalım” dedi.




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