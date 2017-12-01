Bisikletler bakanlıktan yemekler okuldan

Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulunda öğrenciler ’Beslenme Dostu Okul Projesi’ kapsamında haftanın üç günü Beden Eğitimi Öğretmeni eşliğinde sabah sporu yapıyor, meyvelerini yedikten sonra derse başlıyor.

Beyaz bayraklı okul sahibi olan 80. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulunda, ’Spor Yapıyorum, Sağlıklı Besleniyorum’ sloganı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bir süre önce Sağlık Bakanlığı tarafından okula gönderilen 35 adet bisiklet ile Beden Eğitimi dersinde sürüş yapan öğrenciler, ’Beslenme Dostu Okul Projesi’ kapsamında da Beden Eğitimi Öğretmeni eşliğinde sabah sporu yapıyor, meyvelerini yedikten sonra ise derse başlıyor.

80. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu Müdürü Erdal Duran proje ile ilgili yaptığı açıklamada “Okulumuz Beyaz Bayrak Sahibi Okul olması nedeniyle bu okulların aynı zamanda Beslenme Dostu Okul projesine dahil olması gerektiğinden, okulumuzda gerçekleştirdiğimiz “Spor Yapıyorum, Sağlıklı Besleniyorum “ sloganı ile çalışmalarımıza başladık. Okulumuz yatılı olması nedeniyle değişik sosyal çevrelerden öğrencileri barındırıyor. Devletimiz tüm imkanları ile bu öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Okulumuz Bergama merkezinde yer aldığından okula yakın mahalleden de öğrenci alıyor. Ayrıca okulumuza yakın iki köyden de taşıma sistemi ile öğrenci geliyor. Bu nedenle okulumuzun sosyal yapısı çok farklı ve zenginlik arz etmekte. Okulumuzda öğrencilerimiz arasında ciddi bir kaynaşma ve kardeşlik söz konusu. Dar gelirli ailelerin çocukları ekonomik sıkıntılar nedeni ile ve ayrıca bölünmüş ailelerin çocukları da okulumuz yurdunda yatılı olarak kalmakta. Çocukların hafta sonu canları sıkılmasın diye okul yönetimi olarak okul bahçesini genişleterek çocuklarımızın kullanım alanını genişlettik. Kendi imkanlarımızla genişlettiğimiz okul bahçesinde futbol sahası yaptık." dedi.

“Sağlıklı Yaşam İçin Önemli Bir Proje“

80. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu Öğretmeni Baksel Öçal, uyguladıkları projenin sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir beden için çok faydalı olduğunu kaydetti. Öçal, "Önce sporumuzu yapıyoruz sağlıklı bir vücut için daha sonra da meyvemizi yiyoruz. Böylece sağlıklı beslenmiş oluyoruz. Bütün öğrencilerimiz bu aktiviteye katılıyorlar ve çok da güzel bir paylaşım oluyor aynı zamanda“ diye konuştu. Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Paçacıoğlu da, “Okulumuzun mevcudu 222 öğrenci. Sağlık Bakanlığımızın okulumuza vermiş olduğu 35 adet bisikleti Beden Eğitimi derslerinde kullanıyoruz. Toplam 80 dakika olan Beden Eğitimi dersimizde çocuklarımız ile okulumuz bahçesinde değişik parkurlar kurarak dersimizi tamamlıyoruz.

Okul kendi yemeğini kendi pişiriyor

80. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulunda yemekler okul mutfağında pişiriliyor. Okulda daha önce yemekler hizmet alımı ile gerçekleşirken, şimdi öğrenciler daha iyi beslenebilsin diye kendi yemeğini kendisi hazırlıyor. Öğretmenevi standartlarına getirilen okul mutfağında artık okul müdüründen, öğretmenine ve öğrencisine kadar herkes aynı mutfakta kendileri için pişirilen ve sağlık değeri yüksek yemekleri birlikte yiyor.