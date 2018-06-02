Bisikletli gencin kazada öldüğü yere karanfil bıraktılar

Eray’ın asfaltta kalan kan lekelerini beyaz boya yaparak kapatan babası, "Ne söyleyebilirim, ne söylersem oğlum geri gelir" dedi.

Narlıdere ilçesinde geçtiğimiz hafta yoldan çıkan hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Eray Köseler için Bike İzmir Bisiklet Topluluğu ve yakınları kazanın olduğu yere karanfil bıraktı. ’Eray için bir karanfil’ adıyla Üçkuyular İskele’de toplanan bisikletli grup, önce helva dağıttı ardından bisikletlerine binip kazanın olduğu yere ilerledi. Güzelbahçe İstihkam Lojmanlarının önündeki kaza yerinde, Eray’ın bisikleti aracın çarptığı ağaca zincirle bağlanırken, yakınları ve bisikletliler tek tek karanfillerini bıraktı.

"Biz artık güvenli sürüş yapmak istiyoruz"

Bike İzmir Bisiklet Topluluğu adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Kemal Kara, "Buradan belediye yetkililerine sesleniyoruz. Biz artık güvenli sürüş yapmak istiyoruz. Sadece sahilde bisiklet yolunda değil de, bisikletin bir ulaşım aracı olarak görülüp, trafiğe entegre edilmesini istiyoruz. Gelecekte pilot olmayı arzulayan 17 yaşındaki Eray, hakkı olan bir yolda, önlemlerini almış halde bisiklet sürerken aramızdan ayrılmıştır. Bizler onun bisiklet arkadaşları olarak, yaşanılan bu durumu kendimize bir görev olarak benimsedik. Başka canlar yanmasın, başka aileler üzülmesin istiyoruz. Sayın belediye başkanımızdan ve yetkililerden, bisikletin trafikte güvenli sürüş yapabilmesi konusunda bir an önce aksiyon almalarını rica ediyoruz. Bu çalışmalarda, Bike İzmir ailesi olarak sık kullanılan ana arterlerin belirlenmesi ve güvenli bisiklet sürüşüne uygun hale getirilmesi hususunda, gönüllü olacağımızı belirtmek isteriz" diye konuştu.

Oğlunun kan lekelerini boyayarak kapatmıştı

Eray’ın babası Ertuğrul Köseler kazanın ardından olay yerine gitti ve oğlunun asfalttaki kan lekelerini temizleyemeyince boyadı. Önlemler alınması gerektiğini ifade eden baba Köseler, "Ne söyleyebilirim, ne söylersem oğlum geri gelir. Her şey ortada.Çok fazla ihmal gördüm. 30 tabelası var, 30 ile gidilmesi gereken yerde böyle bir facia oldu. En çok beni kahreden konu da bu zaten" dedi.

Güzelbahçe’den Narlıdere yönüne giden Berkcan Dikme yönetimindeki 35 F 6229 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp önce yol kenarında bisikletleriyle ilerleyen Eray Köseler ile iki arkadaşı Remzi Batu Karabulut (19) ve Mustafa Can Yağcı’ya (16) çarpmıştı. Taklalar atarak bir ağaca çarparak durabilen araç sürücüsü Berkcan Dikme ile bisikletli Eray Köseler hayatını kaybetmişti.