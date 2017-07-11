Bitkilerdeki demir miktarını belirleyen yeni gen keşfedildi

Yorgunluk, saç dökülmesi, parmak uçlarının üşümesi dünyanın en yaygın beslenme bozukluğu olan “demir eksikliği”nin habercisi olarak belirtiliyor. “Kansızlık” olarak da bilenen hastalığın en büyük nedeni olan demir eksikliği, dünya genelinde her üç kişiden birinde görülüyor. Uzmanlar, artık vücudun ihtiyacı olan demiri besinler aracılığıyla yeterince alamadığımıza dikkat çekerken, İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) yapılan araştırmada yeni bir gen bulundu.

İEÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçkin Eroğlu TÜBİTAK destekli yürüttüğü çalışmasında, tohum içeriğindeki demir miktarını etkileyen yeni gen keşfetti. Yrd. Doç. Dr. Eroğlu, insanların yediği besinlerdeki demir miktarının düştüğüne dikkat çekerek, “Çalışmamda, araştırma amaçlı kullanılan arabidopsis bitkisinin tohumlarını kullandım. Bitkinin tohumunda demir depolamasını sağlayan bir gen keşfettik ve adını "metal taşıyıcı protein8" (MTP8) koyduk. Bu yeni gen ilerde tohumdaki demir miktarını ve yerini belirlemede kullanılabilecek. Arabidopsis adlı bitkide bulduğumuz genden yararlanarak, temel besin kaynağımız olan buğdayın demir içeriğini doğal yollarla zenginleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Dünya çapında demir eksikliğiyle savaş

MTP8 geninin işlevinin aydınlatılması için Almanya’da Leibniz Enstitüsü ve Japonya’da JASRI Enstitüsü laboratuvarlarıyla ortak çalışmalar yürüttüğünü aktaran Yrd. Doç. Dr. Eroğlu, temel besin maddelerindeki demirin artırılması halinde insanların demir tabletleri ve demir iğnelerine daha fazla muhtaç kalmayacağını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Eroğlu, böylece dünya çapında demir eksikliği ile savaşılabileceğini kaydetti.

"Tarım ürünlerindeki demir düştü"

Demir eksikliğinin insan sağlığının yanı sıra gelişmekte olan ülke ekonomilerine de olumsuz etkileri olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Eroğlu, bu eksikliğin yetişkinleri fiziksel güçten düşürdüğünü, çocuklarda öğrenme zorluğu oluşturduğunu bildirdi. Yrd. Doç. Dr. Eroğlu, şunları söyledi:

“Demir takviyesi vazgeçilmezdir. Demir eksikliğinin toplumda geriletilmesi için uzun vadede en ekonomik ve sürdürülebilir yol, tarım ürünlerinin demir içeriklerinin zenginleştirilmesinden geçer. Çalışma sonucunda besinlerin kaybettiği demiri onlara yeniden kazandırmayı hedefliyoruz.”