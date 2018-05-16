Yıl boyunca süren projenin son aşamasında Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Usman’ın da katılımıyla ’Yüreğinle Gör Beni’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

İzmir Gaziemir’de toplumsal duyarlılık örneği teşkil eden projeler hayata geçmeye devam ediyor. Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü, özel eğitim öğrencilerini desteklemek ve toplumda sosyal duyarlılık yönünde bilinç uyandırmak amacıyla örnek teşkil edecek bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. ’Biz Senle, Umutla’ adı verilen proje kapsamında özel eğitim görecek öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, özel eğitim merkezlerinin fiziki imkanlarını iyileştirmek amacıyla harekete geçildi. Yıl boyunca süren proje sonunda özel eğitim öğrencileri, Uğurlu öğrenciler ve Han Tiyatrosu ekibi tarafından ’Yüreğinle Gör Beni’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Proje kapsamında Gaziemir’de eğitim gören özel eğitim öğrencileri Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü’nün fiziki imkanlarından yararlandı. Akranlarıyla eşleşerek Gaziemir Kampüsü atölyelerinde sanatsal, sportif ve bilimsel etkinlikler yapan özel eğitim öğrenciler her Perşembe ve Cuma günleri Gaziemir Kampüsüne gelerek, birbirinden farklı etkinliklerle alışılmış ortamların dışına çıkarak öz güvenlerini geliştirdi.

Fiziki imkanlar iyileştirildi

Ayrıca kapılarını özel eğitim öğrencileri için uzun süredir açmayı bekleyen Şehit Polis Murat Koç Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ndeki fiziki imkanların iyileştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapıldı. Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Usman, İlçe Proje Koordinatörü Şaziye Çıkrıkcı, Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, Gaziemir Kampüsü Müdürü Ahmet Paksoy, Ortaokul Müdürü Sevi Şeneken ile Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Ersoy Filiz Özel Eğitim Merkezi’nin eksiklerini tespit ederek, Gaziemir ve çevresindeki engelli öğrencilerin sağlıklı eğitim görebilecekleri bir okulu hayata geçirmek üzere harekete geçti.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziemir Kaymakamlığı, Gaziemir Belediyesi, Han Tiyatrosu ve ekibi, Uğur Okulları öğrenci ve velileri ile öğretmenleri maddi ve manevi güçlerini birleştirdi. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan elde edilen gelir Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin fiziki imkanları iyileştirilmesinde kullanıldı, öncelikli fiziki ihtiyaçları yeniden yaptırıldı.

Programda konuşan Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Usman, “Ben ’engelli öğrencilerimiz’ demiyorum, ‘özel ve güzel öğrencilerimiz’ diyorum. Yıl boyunca bu öğrencilerimizle çok çeşitli etkinlikler yaptık ve bunlara devam da edeceğiz. Avrupa Birliği projesi yaptık ve kabul gördü. Proje kapsamında müdürlerimizi, öğretmenlerimizi ve bu arkadaşlarımızı Avrupa ülkelerine götürdük. Etkinliklerimiz sürecek” dedi.

Proje teklifi öğrencilerden

Projenin süreci ile ilgili bilgi aktaran Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, “Bu projeyi sene başında bize öğrencilerimiz sundu. Bizler de hep beraber oturup planlar yaptık. Öğrencilerimiz konserler verip bilet sattılar. STEM laboratuvarlarımızı devreye sokarak engelli öğrencilerimiz için yaşam alanlarını daha verimli hale nasıl getirebiliriz onu araştırdık. Görsel Sanatlar Bölümümüzle çalışmalar yürüttük. Öğrencilerimiz iş adamlarını dolaşarak 40 bin liranın üzerinde bir bağış topladılar ve projemizi bugünlere kadar getirdiler” diye konuştu.

“Hepimiz engelli adayıyız”

Uğur Okulları olarak sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerinin belirten Sezgin, “Ülkemiz nüfusunun yüzde 8’inin engelli olduğunu düşünürsek bu tip projeler çok önemli. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Uğur Okulları olarak hak temalı projelerimiz devam edecek. 15 gün önce de çocuk işçilerle ilgili olarak UNICEF ile ortak bir proje gerçekleştirmiştik. Öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı.

“Onlardan çok şey öğrendik”

Uğur Okulları 7. sınıf öğrencisi ve U-Tigers Club Başkanı Ebrar Melisa Bozkurt, “Okul idaresinin, rehberlik servisinin ve sosyal sorumluluk kulübündeki öğrencilerimizin düzenlediği bu projeye katılmaktan dolayı çok gururluyum. Bu projede amacımız toplumda farkındalık oluşturmaktı ve bu yüzden ‘Yüreğinle Gör Beni’ isimli bir tiyatro oyunu düzenledik. Arkadaşlarımız haftanın iki günü okulumuza gelerek bizimle derse giriyorlar. Ben onların hayal gücüne hayran kaldım. Onlarla aynı ortamda bulunmak, arkadaş olmak çok güzeldi. Bu yüzden okulumuza çok teşekkür ederim. Önceleri bu tarz projelere çok katılmazdım. Ancak onları tanıdıkça bu tarz projelere daha çok katılma ihtiyacı duyuyorum. Bu süreçte empati duygum gelişti. Sadece okulda değil, okul dışında da görüşüyoruz" şeklinde konuştu.