'Bizim Çocuklar' doludizgin sürüyor

Konak Belediyesinin anne ve çocuklarını aynı çatı altında buluşturan ‘Bizim Çocuklar' projesi bu yıl da yoğun ilgiyle karşılandı. İlk olarak 2014 yılının kasım ayında hayata geçirilen ve İzmir'de bir ilk olma özelliği taşıyan ‘Bizim Çocuklar' projesi Konak Belediyesinin Agora, Ballıkuyu, Basmane, Zeytinlik, Kadriye, Aziziye ve Gültepe Semt Merkezinde verilmeye devam ediyor. Mahallelerde uygulamaya konulan projeye 4-8 yaş arası çocuklar ve anneleri katılıyor. Proje dahilinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki grup halinde haftada dört gün eğitim alıyor.

Anne ile çocuğu arasındaki iletişimi güçlendiren projede, uzman psikologlar haftada bir gün annelere psikoloji, çocuk hakları, insan hakları gibi konularda seminerler de veriyor. Çocuklar için de hem bedensel, hem de psiko-sosyal gelişimlerini artıran aktiviteler sunuluyor. Agora, Ballıkuyu, Basmane, Zeytinlik, Kadriye, Aziziye ve Gültepe Semt Merkezinde eş zamanlı verilen eğitimler sayesinde çocukların; fiziksel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Bizim Çocuklar Projesi kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarıyla verilen eğitimler pekiştiriliyor.

Anneler de faydalanıyor

'Bizim Çocuklar' projesine bu yıl ilk kez katılan annelerden Şükran Işlak 6 yaşındaki oğlu Poyraz'ın sosyalleşmesinin yanı sıra eğitimlerde öğrendiği şarkıları, drama dersinde öğrendiği tiyatro karakterlerini, masalları evde ailesiyle paylaştığını, ağabey ve ablası ile iletişiminde gelişmeler gözlemlediklerini söyledi. Üç çocuk annesi Şükran Işlak, haftada bir gün anneler için verilen eğitimler sayesinde de pek çok yeni bilgi edindiklerini ve kendilerini çok geliştirdiklerini dile getirdi. Projeye katılan annelerden Sema Türkatalay da aynı zamanda anaokuluna giden oğlu Yağız'ın iki yıldır Bizim Çocuklar içinde yer aldığını, müzik, drama, resim, dans, geri dönüşüm gibi farklı dersleri farklı eğitmenlerden almasının olumlu yanları olduğunu belirterek, “Bizim evimizde atıklar artık değerlendiriliyor, çöp olmuyor. Oğlumla çok daha iyi vakit geçiriyoruz artık” dedi.