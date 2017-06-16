Bonzai içen genç tren raylarına düştü

Sentetik uyuşturucu maddeye bağımlı gençlerin ibretlik halleri yürekleri sızlatırken, gençlerin uyuşturucu kullanımı sonucu içler acısı halinin yansıdığı kentte, bir bonzai dramı daha yaşandı. Geçiğimiz gün sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki genç yürüdüğü esnada dengesini kaybederek, toplu ulaşım aracı banliyö treninin raylarına düştü. İZBAN Cumaovası hattında meydana gelen olayda durumu güvenlik güçlerinin erken fark etmesi ve o esnada bir trenin gelmemesi de genci büyük bir kazadan kurtardı. Bir müddet hareketsiz halde yatan genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.