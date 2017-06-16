Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 10:09

Bonzai içen genç tren raylarına düştü

Uyuşturucu madde kullanan gençlerin ibretlik halleri her gün yürekleri sızlatırken, İzmir’de yaşanan bonzai dramında genç bir çocuk maddenin etkisiyle kendini tren raylarına attı.

Bonzai içen genç tren raylarına düştü

16 Haziran 2017 10:09


Sentetik uyuşturucu maddeye bağımlı gençlerin ibretlik halleri yürekleri sızlatırken, gençlerin uyuşturucu kullanımı sonucu içler acısı halinin yansıdığı kentte, bir bonzai dramı daha yaşandı. Geçiğimiz gün sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki genç yürüdüğü esnada dengesini kaybederek, toplu ulaşım aracı banliyö treninin raylarına düştü. İZBAN Cumaovası hattında meydana gelen olayda durumu güvenlik güçlerinin erken fark etmesi ve o esnada bir trenin gelmemesi de genci büyük bir kazadan kurtardı. Bir müddet hareketsiz halde yatan genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!