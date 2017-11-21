’nin yargılanmasına devam edilirken, davayı gören mahkeme başkanı, teknik üniversiteden rapor alınması talebini reddederek, itiraz edilen kaza tespit tutanağını, bilirkişi raporunu ve olay yerinde yapılan keşif tutanağını değerlendirmek üzere dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderdi.

İzmir’in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Bora Aşçılar’a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık Mehmet Emrah K.’nin yargılanmasına devam edildi. İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Emrah K. katılmazken, taraf avukatları ile hayatını kaybeden lise öğrencisinin babası Rıfat Osman Aşçılar, annesi Hayal Aşçılar ve okul arkadaşları katıldı.

Aşçılar ailesinin avukatı Ahmet Sinan Sürücü dosyada yer alan, keşif sırasında yapılan bilirkişi raporuna yazılı olarak itiraz ettiklerini belirterek, sözlü olarak da itiraz ettiklerini, raporu kabul etmediklerini beyan etti. Raporun teknik eğitim veren bir üniversite tarafından tekrar hazırlanmasını talep ettiklerini söyledi. Aşçılar ailesi avukatı Berrin Aygün de rapora itiraz ettiklerini ifade ederek, ek rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme başkanından söz alan acılı baba Rıfat Osman Aşçılar ise kaza sırasında tutulan kaza tespit tutanağına da itiraz ettiklerini belirterek, “Bu bir kaza değildir, cinayettir. 103 promil alkollü bir sürücünün 16 yaşındaki bir çocuğa çarpması kaza olarak nitelendirilemez. Cinayet olduğunu düşünüyorum. Kaza sonrası kaçmaya çalışan bir sürücü var. Ben 16 yaşında bir çocuğun canını almış olsaydım, size beni tutuklayın diye yalvarırdım. Bu sürücünün tutuklanmasını istiyorum” dedi.

Sanık avukatı Mustafa Nevhan Akyıldız da, rapora itiraz ettiklerini ifade ederek, “Özellikle olay yerinde aydınlatmanın olmadığına dair fotoğraflar sunmuştuk, bu fotoğraflar değerlendirilmemiş. Ayrıca alkol muayenesi hastane raporuna göre değil, alkolmetre ölçümü esas alınarak yapılmıştır” diye konuştu.

Mahkeme Başkanı, teknik üniversiteden rapor alınmasını reddederek, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne göndererek, itiraz edilen kaza tespit tutanağını, bilirkişi raporunu ve olay yerinde yapılan keşif tutanağını değerlendirmek üzere dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderdi.

Arkadaşları Bora maskeleri taktı

Mahkeme ileri bir tarihe ertelenirken, Bora Aşçılar’ın okul arkadaşları adliye önünde Bora’nın maskelerini yüzlerine takarak “Başka Boralar ölmesin, bu kaza değil cinayet” şeklinde sloganlar attı. Alkollü araç kullananlara tepki gösteren baba Rıfat Osman Aşçılar, “Alkollü araca biniyorsanız, karşınızdaki kişiyi öldürmeyi veya sakat bırakmayı göze alıyorsunuz demektir” ifadelerini kullandı.

Duruşmaya gelerek kendilerine destek verenlere teşekkür eden anne Hayal Aşçılar da “Burada bir sürü Bora var. Onlar bizi hiç yalnız bırakmadı, Bora da burada bizi izliyor. Biz sadece Boram için değil, tüm çocuklarımızı korumak için buradayız. Tek evladımı aldılar benden. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Anne-baba olarak biz bittik, başka canlar gitmesin” dedi.