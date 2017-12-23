Bornova Becker evinde mağlup oldu

com Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11.hafta mücadelesinde Bornova Becker Spor evinde Botaş’ı konuk etti. Bornova Atatürk Spor Salonunda oynanan maçtan 51-98’lik skorla deplasman ekibi Botaş galip ayrıldı.

Maça 10-2’lik bir seri ile başlayan konuk ekip maçın hemen başında sahaya ağırlığını koydu. Hücumda rakibine karşılık veren Bornova Becker ilk çeyreği 22-14 geride kapattı. Bornova Becker ikinci çeyreğin başında hücum ritmini buldu ve bir ara farkı 3 sayıya kadar indirdi. Konuk ekip, rakibinin savunmadaki hatalarını iyi değerlendirdi ve ilk yarıyı 26-53 önde kapattı. İkinci yarıda da rakibinin hücumlarına karşılık veremeyen ev sahibi Bornova Becker, 11.maçından da mağlubiyet ile ayrıldı.

İstatistik olarak;Bornova Becker Spor’da Şebnem Özçelik 15 sayı, Samanta Lubcke 13 sayı, Sümeyya Özcan ise 9 sayı ile maçı tamamladı ancak bu galibiyet için yeterli olamadı. Maçın en çok sayı atan oyuncusu Botaş’tan 20 sayı ile Kıah Irene Stokes oldu.

Maç sonu açıklama yapan Bornova Becker antrenörü Hakan Yiğit, “Takıma ekibimle bu hafta geldik ve sadece 3 gün idman yapma şansımız oldu. Bazı oyuncularla da hiç antrenman yapamadık. Herkesin bildiği gibi takımımız gençlerden oluşuyor. Biz gelecek senenin yapılanmasını sağlayacak bir programla geldik. Bu yıl elimizden gelenin en iyisini sahada yapmaya çalışacağız. Daha çok Bornova Becker Sporun kaybolan imajını ve mücadele gücünü tekrar yükseltmek istiyoruz. Rakibimiz iyi bir ekip. Ligin geri alan sürecinde başarılar diliyorum” dedi.

Botaş’ın Baş Antrenörü Aydın Uğuz ise, “Bornova Becker Sporu mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Onlara saygı duyarak oynadık. Rakibimiz bir takım sıkıntılar yaşadı. Her şeyin onlar için daha iyi olmasını umut ediyorum. Bizde maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyorduk. Rotasyonda olan oyuncularımızı da oynattık" diye konuştu.