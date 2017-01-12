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12 Ocak 2017 00:27

Bornova Becker Spor Federasyon Kupasına veda etti

Bornova Becker Spor Federasyon Kupasına veda etti

12 Ocak 2017 00:27

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası finallerinin yarı final maçında OGM Orman Gençlik ile karşılaşan Bornova Becker Spor, 57 – 65’lik skorla kupaya veda etti.
Maç boyu başa baş giden mücadelede ligin verdiği yorgunlukla istediği müdafaayı yapamadıklarını belirten Bornova Becker Spor Baş Antrenörü Olcay Orak; “Kazanmamız gereken bir maçtı açıkçası. Fakat rakibin 19 sayı bulmasına engel olamadık faul çizgisinden. 27/19’a 9/6 bu tip maçlar için gerçekten çok önemli bir etken. Tebrik ediyorum Orman Gençlik’i. İyi oynadılar. Biz maçın son periyodunda yorgunluğumuzdan dolayı onların agresifliğine cevap veremedik. Ama dediğim gibi bu kadar çok faul sayısı yemeseydik, maç sonuna kadar kafa kafaya gidebilirdi.” dedi.
OGM Orman Gençlik Baş Antrenörü Furkan Sağlık ise, “Kaybedenin eve döndüğü bir maçtı. Bu anlamda oyuncularımın üzerinde bir baskı vardı. Buraya çok yorgun geldik. 2 tane sakatla geldik. Yabancımızı iğneyle oynattık. Bir sürü olumsuzluğa rağmen bugün bize maçı kazandıran kupanın motivasyonuydu. Teknik olarak konuşursak da maçın en kritik anı, 4 kısaya döndüğümüz, 7 sayı gerideyken yaptığımız baskıydı. Rakibimiz o baskıya istediği cevabı veremedi. Biz daha akıllı işler yaptık. Topu iyi sakladık. Doğru yerlerde doğru adamları bulduk. Rakip takımı tebrik ediyorum mücadelesinden dolayı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Cuma günü inşallah bugünkü gibi iyi mücadele edeceğiz.” Diyerek düşüncelerini ifade etti.



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