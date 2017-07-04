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04 Temmuz 2017 11:15

Bornova Becker Spor transferde hız kesmiyor

2017-2018 sezonunda Bilyoner.

Bornova Becker Spor transferde hız kesmiyor

04 Temmuz 2017 11:15

com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan İzmir’in tek kadın basketbol takımı Bornova Becker Spor, sürpriz isimlerle anlaştı.


Bugüne kadar Kübra Erat, Şaziye İvegin Üner, Asena Yalçın ve Michelle Snow’u kadrosuna katan Bornova Becker, yepyeni isimleri de bünyesine kattı.



Knezevic Bornova Becker Spor’da


1987 doğumlu 1.83 boyundaki forvet Adriana Knezevic, yeni sezonda Bornova BeckerSpor’da mücadele edecek. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde ilk defa geçtiğimiz sezon yer alan Knezevic, Girne Üniversitesi’nde forma giymişti. Başarılı oyuncunun Euro League tecrübesi de mevcut.



Duygu Fırat ile devam


Bornova Becker Spor, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi sezonu ortasında Yakındoğu Üniversitesi’nden transfer ettiği İzmirli forvet Duygu Fırat ile yeni dönemde de devam edeceklerini açıkladı.


Ligin 28.haftasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatan ve yalnızca 8 maç mücadele şansı bulabilen Duygu Fırat, tedavisinin tamamlanmasının ardından Bornova Becker Spor forması ile yeniden parkelerdeki yerini alacak.




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