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22 Haziran 2017 09:55

Bornova Becker Spor’dan milli takım çıkartması

2017-2018 sezonunda Bilyoner.

Bornova Becker Spor’dan milli takım çıkartması

22 Haziran 2017 09:55

com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Bornova Becker Spor, kadrosunu milli takım oyuncuları ile doldurmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz hafta Ümit Kız Milli Takımından Kübra Erat ile sözleşme imzalayan Bornova Becker Spor, şimdi de Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden, çeyrek finale adını yazdıran A Milli Kadın Takımından Şaziye İvegin Üner ile anlaşma sağladı. 1982 doğumlu, 1.83 cm boyunda, forvet pozisyonundaki İvegin; BOTAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Mersin B.Ş.B. ve İstanbul Üniversitesi gibi önemli kulüplerde yer aldı. Son olarak 2016-2017 sezonunda Belllona Abdullah Gül Üniversitesi takımında forma giyen Şaziye İvegin Üner’in yeni sezondaki adresi Bornova Becker Spor oldu.



304 kere milli takım forması giydi


Bugüne kadar toplamda 304 kere milli takım forması giyen İvegin ayrıca, Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Eurocup Kadınlar Şampiyonluğu, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu gibi birçok başarıya imza atmış, kadın basketbolunda oldukça tecrübeli bir isim.



"Başarılı ve tecrübeli bir isim"


Bornova Becker Spor Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Kebir, “Kısa zamanda büyük başarılara ulaşmış bir kulüp olarak yeni sezonda Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde devlerin arasında yer alacağımız için çok mutluyuz. Göstermiş olduğumuz başarıyı Süper Lig’de de sürdürmek, İzmir’i en iyi şekilde temsil etmek hedefindeyiz. Bu açıdan gerçekleştirdiğimiz transferlerin hem kulübümüze hem de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Şaziye İvegin Üner gibi başarılı ve tecrübeli bir ismi renklerimize bağlamış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz” diye konuştu.




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