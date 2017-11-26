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26 Kasım 2017 14:46

Bornova Beckerspor sonunu getiremedi

Bilyoner.

Bornova Beckerspor sonunu getiremedi

26 Kasım 2017 14:46

com Kadınlar Basketbol Ligi 7.hafta karşılaşmasında İstanbul Üniversitesi ile mücadele eden Bornova Becker Spor maçtan 55-74‘lük skorla mağlup ayrılan taraf oldu.


Maçın ilk iki periyoduna ağırlığını koyan ve önde kapatan Bornova Becker Spor maalesef maçın sonunu getiremedi. Üçüncü periyot 15 sayıya kadar açılan fark, Bornova Becker tarafından kapatılamadı.


Duygu Fırat 16 sayı 9 ribaund ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Sümeyya Özcan 12 sayı 4 ribaund 9 asist, Samantha Lubcke ve Emel Sığırcı 10’ar sayı ile maçı tamamladı.


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Bornova Beckerspor tarafından açılan pankart, seyircilerden alkış aldı.




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