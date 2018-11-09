Bornova için yola çıkan CHP'li Koçanalı, dur durak bilmiyor

CHP'den Bornova belediye başkanı aday adayı olan Avukat Onur Koçanalı, adaylık yarışında çalışmalarına hız verdi.

Bornova belediye başkanlığı için CHP'den aday adaylığını açıklayan Avukat Onur Koçanalı, kentte çalışmalarına devam ediyor. Adaylık sürecinde ilçedeki; sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlarla görüşen Koçanalı, son olarak da Bornova Arnavutları Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek başkanı Melek Taşkın Taşol ve dernek yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette Onur Koçanalı, projelerini tek tek anlattı.

Doğma büyüme bir Bornovalı olarak kentin sorunlarını iyi bildiğini ve bu sorunların çözümü noktasında geniş bir ekiple çok yönlü çalışmalar yaparak projeler geliştirdiğini dile getiren Koçanalı, bu projeleri, halkın da içinde olan bir yönetimle başaracaklarından emin olduğunu söyledi.