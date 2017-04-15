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15 Nisan 2017 11:03

Bornova Karması U12 Cup’ta

Altınordu Spor Kulübü’nün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ana desteğiyle organize ettiği İzmir U12 Cup heyecanı sürüyor.

Bornova Karması U12 Cup’ta

15 Nisan 2017 11:03

Bornova’daki futbol takımlarından seçilen oyunculardan kurulu Bornova karması da Bornova Belediyespor formasıyla mücadele ediyor. Dünya devleriyle mücadele eden Bornova Karması, ortaya koydukları futbol ve centilmenlikleriyle göz dolduruyor.


Bornova Belediyesi İzmir U12 Cup’ta Bornova’daki amatör kulüplerden seçilen oyunculardan kurulu karma takım ile mücadele ediyor. 12 ülkeden 17’si yabancı toplam 48 ekibin katıldığı Turnuva’ya, Bornova Karması da katıldı. Bornova Karması ilk gün Bursaspor, Murat Germen, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu ile birlikte yer aldığı gruptan bir üst tura çıkmayı başardı. İkinci gün Bursaspor, Sparta Prag ve Dinamo Zagrep ile aynı grupta yer alan yeşil beyazlılar, Turnuva’nın son gününde klasman mücadelesine çıkacak.



Altyapı takımları da var


U12 İzmir Cup’ta Rusya’dan Krasnodar, Çek Cumhuriyeti’nden Sparta Prag ve Slavia Prag, Hırvatistan’dan Dinamo Zagreb ile Türkiye’den Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Başakşehir, Bursaspor, Konyaspor, Osmanlıspor, Eskişehirspor, Göztep, Altınordu, Altay ve Bucaspor gibi profesyonel kulüplerin altyapı takımları da mücadele ediyor. U12 Cup’ta ikinci kez yer almaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Bu önemli organizasyonda Bornova’daki amatör takımların oyuncularından oluşturulan karma takım ile mücadele ediyoruz. Çocuklarımızın Türkiye ve Dünya çapındaki takımlarla birlikte böyle bir deneyimi yaşaması kendileri için çok önemli” dedi.




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