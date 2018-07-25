Bornova Stadı’nda perde açılıyor

Göztepe ve Altınordu’nun, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’deki maçlarına 2016 yılından bu yana ev sahipliği yapan Bornova Stadı, 2018-2019 sezonuna da hazır. Ağustos ayında başlayacak yeni sezonda da Göztepe ve Altınordu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçlarını Bornova Stadı’nda oynayacak. Sezon öncesi 27 Temmuz Cuma günü Bornova Stadı’nda Altınordu ile Fenerbahçe arasında hazırlık maçı yapılacak.

Bornova Stadı’nda yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı. Çim bakımının yanı sıra elektrik tesisatı ve koltuklar da yenilendi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Fenerbahçe ile Altınordu’nun yapacağı hazırlık maçına da ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Bornova Stadımız geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da maçlara hazır. Tüm İzmirlileri stadımızda oynanacak güzel maçların keyfini birlikte yaşamaya çağırıyorum" dedi.