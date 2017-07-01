Bornova’da 202 dairelik konut projesi

Forum Bornova, Bornova Anadolu Lisesi ve Ege Üniversitesine çok yakın konumdaki MyWay 202 projesi için çalışmalar başladı. 189 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunulan dairelerin, Ağustos 2018’de teslim edileceği ifade edildi. Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, kentteki konut yatırımıyla ilgili, "MyWay 202 Bornova’da, kapalı ve açık havuz, spa, sauna, fin hamamı, bilardo, kafe, market, kapalı ve açık otopark, güvenlik ve çevre düzenlemesi yer alıyor. Projede stüdyo daireleri 189 bin TL; 1 + 1 konutları 229 bin TL. ve 2 + 1 konutları da 289 bin TL.’den başlayan lansman fiyatlarıyla satışa sunduk. L tarzı tek blokta 8 katlı olarak inşa edilecek evlerle, ünlü mimar Mehmet Beset’in anısını yaşatacağız" dedi.

İzmir’de aynı anda 11 proje yatırımı birden yaptıklarını kaydeden Op. Dr. Kenan Kalı, doğru lokasyonda doğru projeleri yaşama geçirdikleri için tercih edildiklerini vurguladı.

Kalı, MyVia Yıldız, MyVia Yıldız 2, Myway Fest, Myway 202 Bornova, Myway Terrace, MyWay Alsancak Deluxe, MyWay Wins Blue, Ege Sağlık Hastanesi, Central Park, Çeşme ve MyWay Country projeleriyle konut ve sağlık sektöründeki büyümelerini sürdürdüklerini de dile getirdi.