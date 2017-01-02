Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 10:59

Bornova’da yollar yenileniyor, ulaşım rahatlıyor

Bornova’da yollar yenileniyor, ulaşım rahatlıyor

02 Ocak 2017 10:59

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol ve asfalt çalışmaları ile ulaşımı rahatlatıyor. Bu çalışmalar kapsamında Evka 3 Mahallesinin İZSU tarafından alt yapısı yapılan ve 4. Sanayi Sitesi içinde bulunan ana arterlerinden biri olan 1237/2 sokakta yol yenilendi.

Bornova Belediyesi özellikle kış döneminde yollarda yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan ulaşımı kolaylaştıracak bağlantı yolları açılırken diğer yandan kilit parke taş, bordür ve asfalt çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Evka 3 Mahallesinde bulunan 4. Sanayi Sitesi içindeki 1237/2 sokak da yenilendi. Yağışlı günlerde zaman zaman sıkıntıya neden olan sokağa ve buraya bağlanan 129/23 No’lu ara bağlantı yoluna 2 bin 228 ton asfalt döküldü. İZSU tarafından alt yapısı tamamlandıktan sonra düzenlenen alana 7 bin 300 metre kare de yol yapıldı. Bu çalışma ile 4. Sanayi Sitesi esnafının da en önemli taleplerinden biri karşılanmış oldu.

"Hedefimiz yaşam standartlarını yükseltmek"
Vatandaşların istek ve önerileri doğrultusunda proje ve hizmet ürettiklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Yol çalışmalarına özel bir önem veriyoruz. İlçemizdeki ulaşımı rahatlatmak için neredeyse her mahallemizde çalışıyoruz. Bu kapsamda 4. Sanayi Sitesi esnafımızın da talebini karşıladık. O bölgede önemli bir yol çalışması yaptık. Bu çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam edeceğiz” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
11
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç