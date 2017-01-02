Bornova’da yollar yenileniyor, ulaşım rahatlıyor

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol ve asfalt çalışmaları ile ulaşımı rahatlatıyor. Bu çalışmalar kapsamında Evka 3 Mahallesinin İZSU tarafından alt yapısı yapılan ve 4. Sanayi Sitesi içinde bulunan ana arterlerinden biri olan 1237/2 sokakta yol yenilendi.



Bornova Belediyesi özellikle kış döneminde yollarda yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan ulaşımı kolaylaştıracak bağlantı yolları açılırken diğer yandan kilit parke taş, bordür ve asfalt çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Evka 3 Mahallesinde bulunan 4. Sanayi Sitesi içindeki 1237/2 sokak da yenilendi. Yağışlı günlerde zaman zaman sıkıntıya neden olan sokağa ve buraya bağlanan 129/23 No’lu ara bağlantı yoluna 2 bin 228 ton asfalt döküldü. İZSU tarafından alt yapısı tamamlandıktan sonra düzenlenen alana 7 bin 300 metre kare de yol yapıldı. Bu çalışma ile 4. Sanayi Sitesi esnafının da en önemli taleplerinden biri karşılanmış oldu.



"Hedefimiz yaşam standartlarını yükseltmek"

Vatandaşların istek ve önerileri doğrultusunda proje ve hizmet ürettiklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Yol çalışmalarına özel bir önem veriyoruz. İlçemizdeki ulaşımı rahatlatmak için neredeyse her mahallemizde çalışıyoruz. Bu kapsamda 4. Sanayi Sitesi esnafımızın da talebini karşıladık. O bölgede önemli bir yol çalışması yaptık. Bu çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam edeceğiz” dedi.