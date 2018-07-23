Bornova’ya bin 215 konutluk Altın Orman projesi

Dairelerin teslim tarihinin ise 2020 olduğu ifade edildi.

Bornova ilçesinde, bin 215 konutun yer alacağı Altın Orman projesi start aldı. Doğayla iç içe konumu, körfez manzarası ve yapımı devam eden Uçan Yol projesinin hemen yanıbaşındaki konumuyla dikkat çeken proje, yoğun talep görüyor. Gürtaş İnşaat firması da, proje için Bayraklı İslam Kerimov Caddesi’nde bir tanıtım ofisi açtı. Açılışa, inşaat firmasının yönetim kurulu üyeleri Ömer Tosun, Şaban Başalma, Barış Uygun olmak üzere çok sayıda davetli ve sektör temsilcisi katıldı.

Proje Satış Müdürü Tuna Uğurluel, projede bin 215 konutun yer alacağını ifade ederek, daireleri 30 Ağustos 2020’de sahiplerine teslim edeceklerini belirtti. Toplam 3 etap olarak planlanan projede ilk etabın temel aşamasını geride bıraktıklarını ifade eden Uğurluel, "Altın Orman’ı doğa, çevre ve insan dostu bir proje olarak konumlandırdık. Aralık 2019’da tamamlanacak Uçan Yol projesinin yanında yer alan Altın Orman, geniş sosyal donatılarının yanında özellikle çocukların özgürce oyun oynayabilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri ve spor yapabilecekleri imkanlar sunuyor. Daire başına 25 metrekare yeşil alanla ve kendine ait korusuyla Avrupa standartlarının üstünde bir peyzaj alanı tasarladık. Altın Orman’da, 1+1, 2+1, 3+1 az sayıda 4+1 ve 56 adet garden tip olmak üzere; toplam bin 215 adet konut yer alacak” dedi.

Projeye yurt dışından da rağbet var

Projenin yatırımdan çok oturma amaçlı olarak tercih edildiğini hatırlatan Tuna Uğurluel, projesinin bölgenin standartlarını artıracağına dikkat çekti. Uğurluel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırım amaçlı olarak projeyi inceleyenler, projenin sunduğu imkanları ve yaşam standardını görünce oturmaya karar veriyorlar. Daha büyük metrekarelerde ev almak için bizimle görüşüyorlar. Şu anda kişiye özel ödeme planı uygulaması yapıyoruz. Yüzde 25 peşin ve 60 ay 0.90 vade farkıyla taksitlendirme yapıyoruz. Konutlar İzmir’in yanı sıra İstanbul, Ankara hatta yurt dışından bile yoğun talep alıyor. İstanbul İzmir otobanının tamamlanmasının ardından bu talebin daha çok artacağını düşünüyoruz. Projenin başında temelden ev satın alanlar, teslim tarihinde yüzde 50 ’nin üzerinde kar elde etmiş olacaklar. Her yaşta insana hitap eden ve ihtiyaçlarına cevap veren özel bir yaşam konsepti sunacağız."