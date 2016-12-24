Bornova’ya üç kültür merkezi birden

İzmir’de Bornova Belediyesi, Pınarbaşı, Doğanlar ve Atatürk Mahallesinde üç kültür merkezini birden ilçeye kazandırmak için harekete geçti.

Bornova Belediyesi, ilçede üç kültür merkezini kentte kazandırmak için bir çalışma başlattı. Atatürk Mahallesi Kültür Merkezi kısa süre içinde hizmete açılacak duruma gelirken, Pınarbaşı Kültür Merkezinin ise kaba inşaatı tamamlandı. Doğanlar Kültür Merkezinin ise ihale sürecinin devam ettiği kaydedildi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, kültür merkezlerinin en kısa zamanda tamamlanması için ara vermeden çalıştıklarını söyledi. Atatürk Mahallesi Kültür Merkezinin kısa süre içinde hizmete açılacağını, Pınarbaşı Kültür Merkezi inşaatının da hızla yükseldiğini belirten Başkan Atila, Doğanlar Kültür Merkezinin de ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yapım çalışmalarının başlayacağını söyledi.