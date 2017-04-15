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15 Nisan 2017 10:19

Bornova’ya üç kültür merkezi birden

Bornova Belediyesi ilçeye Atatürk, Pınarbaşı ve Doğanlar Mahallesi’nde üç kültür merkezi kazandırıyor.

Bornova’ya üç kültür merkezi birden

15 Nisan 2017 10:19

Dr. Sırrı Aydoğan ismi verilen Atatürk Mahallesi’ndeki kültür merkezi açılış için gün sayarken, Pınarbaşı Kültür Merkezi tamamlanma aşamasına geldi. Kısa süre içinde Doğanlar Kültür Merkezi’nin temeli de atılacak


Her yıl bütçesinin büyük bölümünü yatırımlara ayıran Bornova Belediyesi yaşam kalitesinin yükselmesi hedefiyle önemli projelere imza atıyor. Bu anlayışla üç kültür merkezini birden projelendiren Bornova Belediyesi, Dr. Sırrı Aydoğan’ın isminin verildiği Atatürk Mahallesi’ndeki kültür merkezini tamamladı. Pınarbaşı Kültür Merkezi yüz 70 oranında tamamlanırken, kısa süre içinde ihale süreci tamamlanan Doğanlar Kültür Merkezi’nin temeli atılacak.


Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova’da iki dönem belediye başkanlığı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Bornova Belediye Meclisi Üyesi Dr. Sırrı Aydoğan’ın ismini Atatürk Mahallesi’ndeki kültür merkezine verdiklerini söyledi. Açılış için gün sayan Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi’nin Atatürk Mahallesi’ndeki vatandaşlar için önemli bir işlevi yerine getireceğini belirterek, “Kültür merkezlerinin en kısa zamanda tamamlanması için ara vermeden çalışıyoruz. Pınarbaşı Kültür Merkezimiz de önemli ölçüde tamamlandı. En kısa süre içinde Doğanlar Kültür Merkezi’nin temelini de atacağız” dedi.



Pınarbaşı Kültür Merkezi


Pınarbaşı Kültür Merkezi projesi, toplam 1207 metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. 7064 sokak ile 7039 sokak kesişiminde bulunan ve Temmuz ayında tamamlanması öngörülen merkez, zemin artı iki kat olarak projelendirildi. Geçici sergi alanı, gasilhane ve kurban kesim odasının da bulunacağı Pınarbaşı Kültür Merkezi’nin projesi, bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda şekillendirildi. İki çok amaçlı salon, okuma salonu ve dersliklerin bulunacağı tesiste yemekhane, toplantı ve taziye odası da yer alıyor.



Atatürk Kültür Merkezi


1575 metrekare inşaat alanına sahip olan Atatürk Mahallesi Kültür Merkezi’nde 350 ve 280 kişilik iki çok amaçlı salon yer alacak. Düğün salonu hizmetinin de verileceği Kültür Merkezi’nde müzisyen odası, gelin odaları, bebek bakım odaları, idari ofisler ile fuaye alanları yer alacak. Merkez’in otoparkı da olacak.



Doğanlar Kültür Merkezi


Bornova Belediyesi’nin Doğanlar 1517 sokakta inşasına başlayacağı tesis çağdaş mimarisiyle dikkat çekecek. Merkez ‘Kadın Dayanışma Ofisi’ ve bu bölüme ait atölyelerin yanı sıra çok amaçlı bir salona sahip olacak. Ayrıca, Bornova Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan Dost Market’in Doğanlar Şubesi de bu tesiste çalışmalarını sürdürecek.




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