Bostanlı kıyılarına yeni proje

Kent sahillerinin daha etkin, daha verimli ve daha estetik kullanımını sağlayacak tasarımları "İzmirdeniz-Kıyı Tasarım” projesi ile hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Bostanlı kıyılarını baştan sona yeniliyor. 3 etaplı projenin "Balıkçı Barınağı ile Yasemin Cafe" arasındaki ilk bölümünü Mayıs ayında kullanıma açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, projenin ikinci etabı kapsamında, Bostanlı Pazaryeri karşısında “Deniz ve Gösteri Meydanı” oluşturuyor. Bostanlı Pazaryeri karşısındaki ikinci bölümünün Ağustos sonunda, Türkiye’nin en büyük kaykay pistinin de yer aldığı son bölümün ise yıl bitmeden hizmete açılması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bostanlı’ya kıyı düzenlemesinin ikinci etabında Yasemin Cafe ile Deniz-Gösteri Meydanı ve Deniz-Gösteri Meydanı ile Bostanlı Gün Batımı Terası arasında süren çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kocaoğlu, yapılan imalatlarla ilgili bürokratlardan bilgi aldı; en küçük detaylara bile dikkat ederek görüşlerini paylaştı. Kıyı sahilini gezen Başkan Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı kıyı düzenlemelerinde yeşile önem verdiğini belirterek, proje tamamlandığında Bostanlı kıyılarının da denizi, ağaçları ve sosyal alanları ile kent içinde yepyeni bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, projenin ikinci aşamasında Bostanlı Pazaryeri karşısında, 20 bin m düzenleme alanına ve 315 m. sahil bandı uzunluğuna sahip bir "Deniz ve Gösteri Meydanı" oluşturuyor. Tüm hızıyla çalışmalara devam eden Büyükşehir ekipleri, kentlilerin Bostanlı Gün Batımı Terası’nda olduğu gibi deniz ile doğrudan ilişki kurabilmeleri için bir proje tasarladı. Üst noktası taşıt yolundan 3.5 metre yüksekte olacak şekilde oluşturulacak yapay bir yeşil tepeyle, alanda konser ve benzeri gösterilerin düzenlenebileceği uygulamalara da yer verilecek. Büyük doğal kayalar kullanılarak oluşturulacak tahkimat alanı ile yürüyüş yolu arasında kalan sahil şeridi, çeşitli büyüklükteki çakıl taşlarıyla kaplanarak kullanıcı için doğal bir sahil deneyimi yaratılacak. Ahşap platformlar ve sazlık havuzlar, kent içinde doğal bir doku yaratılmasını sağlayacak. Ayrıca üzerinde kuru havuzun da bulunacağı "Gösteri Meydanı" ile açık hava sinema gösterim alanlarını birbirinden ayıran bir de üst örtü kurgulandı. 141 araç kapasiteli otoparkı da barındıran bu bölümdeki çalışmaların Ağustos sonunda tamamlanması planlanıyor.

Türkiye’nin en büyük kaykay parkı

Bostanlı sahili düzenleme çalışmalarının son bölümünde ise bölgenin cazibesini artıracak, her yaş grubundan kentliyi bir araya getirecek yenilikçi uygulamalar yer alacak. Kaykay, scooter ve paten gibi tekerlekli spor aletlerini kullananların bu becerilerini güvenle geliştirebilecekleri 4.250 m alana sahip bir kaykay parkı yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan bu projeyi, kaykay sporcularıyla iletişim ve ortak çalışma sonucunda oluşturdu. "Türkiye’deki en büyük kaykay parkı" niteliğini de taşıyacak alan, uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek.

Kıyı boyunca devam eden yürüyüş yolu düzenlenerek Balıkçı Barınağı ve inşa edilecek Opera Binası Meydanı’na bağlanacak. Bütün bu kıyı boyunca kauçuk koşu yolu yapılıyor. Bisiklet yolu tamamen araç yoluna paralel olacak şekilde yenileniyor. Böylece bisiklet trafiği ile rekreasyon alanının çakışması engellenerek kıyı kullanımı daha güvenli hale getirilecek. Ayrıca çocuklar için kullanışlı olması için büyük bir ring şeklinde ikincil bir bisiklet yolu yapılacak. Yasemin Cafe etrafı tekrar düzenlenerek oturma alanı genişletilecek.

Çocukların eğlenip serinleyeceği yeşil bir fıskiyeli meydan yapılacak. Yeşil bir amfi ve seyir terası oluşturularak körfeze değişik açılardan seyir imkanı sağlanacak. Alanda konforu artırmak adına çelik-ahşap ve germe membran gölgelikler, ahşap yaya yolları da yapılıyor. Alan genelinde, bisiklet ve “Bisim” parkları, modern heykeller, odak alanlarında wi-fi erişimi olacak. Kullanımına başlanan mobil büfe ve otomatik şehir tuvaletleri alana yayılacak. Kıyı boyunca taş tahkimatı yenileyen Büyükşehir Belediyesi, gölgelikli ve ağaç altında ahşap platformların ve şezlongların olduğu, sakin dinlenme alanları ile yağmur suyunun toplanıp değerlendirileceği sulak bitkilendirme alanları oluşturuyor. Projenin son etabı Aralık ayı içerisinde tamamlanacak.

İlk bölümü hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı 2. Etap projesinin tamamını beklemeden biten ilk bölümü Mayıs ayında kullanıma açtı. İzmirliler, yapım çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı kalan bölgeye akın ediyor. Eşsiz körfez manzarası eşliğinde günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen Bostanlı Balıkçı Barınağı ile Yasemin Cafe arasındaki ilk etap, hem işlevsel hem de konfor odaklı tasarımıyla dikkat çekti. Karşıyaka sahilindeki kıyı kullanım kültürünü destekleyen mekanda, yeni nesil oyun grupları ile basketbol sahaları, mini futbol sahası, şezlonglar ve piknik alanları yapıldı. Yaya ve bisikletliler için kıyı boyunca kesintisiz-engelsiz dolaşım hattı da tamamladı.