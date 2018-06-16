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16 Haziran 2018 09:43

Bostanlı Köprüsü’nde yeni trafik düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tramvay projesi kapsamında kısmen yenilediği Bostanlı ve Meles Deresi üzerindeki köprülerin kalan kısımlarının da yenileneceği ikinci aşama çalışmaları başlatıyor.

Bostanlı Köprüsü’nde yeni trafik düzenlemesi

16 Haziran 2018 09:43

Bostanlı’daki çalışma 19 Haziran’da başlayacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Tramvayı’nın güzergahı üzerinde yer alan Bostanlı Deresi Köprüsü’nün kara tarafındaki kısmını yenilenmişti. Köprünün deniz tarafının da yenilenebilmesi için alınan UKOME kararı doğrultusunda Hasan Ali Yücel Bulvarı’nın Bostanlı Köprüsü kısmı inşaat süresince 2 şerit gidiş 2 şerit dönüş olacak şekilde kara tarafına doğru deplase edilecek. Bölgedeki çalışmalar 19 Haziran’dan itibaren başlayacak. Çalışmaların yağış mevsiminden önce tamamlanmasıyla, Hasan Ali Yücel Bulvarı üzerinden gelen trafiğin Karşıyaka Tramvay hattı trafiği ile birlikte kesintisiz bir şekilde hareketi sağlanmış olacak.



Meles Köprüsü de yenileniyor


Konak Tramvayı güzergahı üzerinde yer alan Şehitler Caddesi Meles Deresi Köprüsü de tramvay yapım çalışmaları sırasında kısmen yenilenmişti. Bölgedeki trafik akışının, tramvay hattının her iki tarafından kesintisiz yapılabilmesi için gereken köprü tamamlama çalışmaları için ise yeni trafik düzeni uygulanacak. Buna göre, Liman Caddesi üzerinden gelip Bornova ve Karşıyaka yönüne devam edecek taşıtlar için geçici servis yolu oluşturulacak. Daha sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılan gözlem ve deneyler sonucunda statik olarak, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Meles Deresi ıslah çalışmaları sonucunda da hidrolik açıdan yetersiz bulunan eski köprü yıkılarak, yeni köprü tamamlanacak.




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