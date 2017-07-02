Bostanlı’da ihale zamanı

Etap çalışmalarına geldi. Kıyı boyunca kesintisiz bisiklet ve yaya yollarının Mavişehir Opera Binası’na bağlanmasını hedefleyen projenin yapım ihalesi 17 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Türkiye’nin en büyük kaykay parkı, tartan pist, basketbol ve plaj voleybolu sahaları ile uzaktan kumandalı model araba pisti gibi birçok yenilikçi uygulamaya yer verilecek.

İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek amacıyla Körfez’i kıyılarıyla birlikte tasarlamayı hedefleyen “İzmirdeniz- Kıyı Tasarım Projesi” kapsamında Pasaport, Konak Pier - Karataş ve Üçkuyular-Göztepe İskele arası ile Bostanlı Deresi ve Bayraklı 1. Etap çalışmalarını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı 2. Etap Projesi için de ihaleye çıkıyor. Uygulama projelerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 17 Temmuz 2017’de yapım ihalesi gerçekleştirecek. İhalenin sonuçlandırılmasının ardından yapım çalışmalarına hemen başlanacak ve proje 450 günde tamamlanacak.

Bostanlı 1.Etap Uygulama Alanı ile Mavişehir arasında kalan alanı kapsayan proje ilk etapta başlatılan yaya ve bisikletliler için kıyı boyunca kesintisiz ve engelsiz dolaşım hattı tamamlanarak, yeni yapılacak Mavişehir Opera Binası meydanına bağlanması, Karşıyaka sahilindeki mevcut kıyı kullanım kültürünü destekleyecek şekilde mekan kalitesinin artırılması ve yeni aktiviteler ile kıyı kullanımının desteklenmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin en büyük kaykay parkı

Bostanlı sahili çevre düzenleme çalışmalarının 2. etabı kapsamında bölgenin cazibesini artıracak, her yaş grubundan kentliyi bir araya getirecek yenilikçi uygulamalar da yer alacak. Tekerlekli spor aletleri kullanıcılarının becerilerini geliştirebilecekleri, güvenle kullanabilecekleri, 4 bin 250 metrekare alana sahip bir beton kaykay parkı yapılacak. Projesi güncel yaklaşımlara ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan proje kaykay sporcularıyla iletişim ve ortak çalışma sonucu oluşturuldu. Türkiye’deki en büyük beton kaykay parkı niteliğini de taşıyacak alan, bu sayede uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek.

Mevcut Bostanlı pazaryeri karşısında bulunan alanda 20 bin metrekare düzenleme alanına ve 315 metre sahil bandı uzunluğuna sahip bir "Deniz ve Gösteri Meydanı" oluşturulacak. Kentlilerin Bostanlı Gün Batımı Terasında olduğu gibi deniz ile daha doğrudan ilişki kurabilmeleri için tasarlanan proje kapsamında üst noktası taşıt yolundan 3,5 metre yüksekte olacak şekilde yapay bir yeşil tepe tasarlandı. Alanda konser ve benzeri gösteriler düzenlenebilecek uygulamalara da yer verilecek. Büyük, doğal kayalar kullanılarak oluşturulacak tahkimat alanı ile yürüyüş yolu arasında kalan sahil şeridi çeşitli büyüklükteki çakıl taşlarıyla kaplanarak kullanıcı için doğal bir sahil deneyimi yaratılacak. Ahşap platformlar ve sazlık havuzlar kent içinde doğal bir doku yaratılmasını sağlayacak. Kuru havuzu da üzerinde barındıran "Gösteri Meydanı" ve açık hava sinema gösterim alanlarını, birbirinden ayıran bir da üst örtü kurgulandı.

Kıyı boyunca devam eden yürüyüş yolu düzenlenerek balıkçı barınağı ve gelecekteki opera meydanına bağlanacak. Bütün bu kıyı boyunca kauçuk koşu yolu yapılacak. Bisiklet yolu tamamen araç yoluna paralel olacak şekilde araç yolu tarafına alınarak yenilenecek. Böylece bisiklet trafiği ile rekreasyon alanının çakışması engellenerek kıyı kullanımı daha güvenli hale getirilecek. Ayrıca çocuklar için kullanışlı olması için büyük bir ring şeklinde ikincil bir bisiklet yolu yapılacak. Pazaryeri karşısındaki otoparkın kapasitesi arttırılarak “yeşil otopark” olarak çevreci bir yaklaşımla yeniden yapılacak. Çocukların eğlenip serinleyeceği yeşil bir fıskiyeli meydan yapılacak. Yeşil bir amfi ve seyir terası yapılarak körfeze değişik açılardan seyir imkanı sağlanacak. Alanda konforu artırmak adına çelik-ahşap ve germe membran gölgelikler, ahşap yaya yolları yapılacak. Alan genelinde, yeni prekast oturma birimleri ve kent donatıları, bisiklet ve “Bisim” parkları, modern heykeller, odak alanlarında wi-fi erişimi olacak. Kullanımına başlanan mobil büfe ve otomatik şehir tuvaletleri alana yayılacak. Kıyı boyunca taş tahkimat yenilenecek. Bütün yeşil alanlar düzenlenecek ve ağaçlandırılacak. Gölgeli, ağaç altında ahşap platformların ve şezlongların olduğu, sakin dinlenme alanları ile yağmur suyunun toplanıp değerlendirileceği sulak bitkilendirme alanları oluşturulacak.