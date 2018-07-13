Bota binip yolculuk yapan 57 kişi yakalandı

Son zamanlarda hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte göçmen olaylarında da ciddi derecede artışlar yaşanıyorken, göçmenlerin bir bota 57 kişi binmesi ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Çeşme ilçesi Uçburnu önlerinde bir grup göçmenin denize açıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, tespit edilen lastik botu durdurdu. Durdurulan bota kapasitesinden fazla olarak 57 göçmenin bindiği görülürken, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenler ekiplerce yakalandı.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının artmasıyla göçmenlerin umuda yolculuğunda da artışlar yaşandı. Göçmenlerin bindiği botlara kapasitesi dışında onlarca kişinin alınması ise tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.