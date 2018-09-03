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03 Eylül 2018 11:37

Botları su alıyordu, faciaya ramak kala Sahil Güvenlik yetişti

İzmir’in Foça ilçesinde bir bota 58 kişi binen ve ölümüne yolculuk yapan göçmenler, botları su almaya başlayınca tehlikeli dakikalar yaşadı.

Botları su alıyordu, faciaya ramak kala Sahil Güvenlik yetişti

03 Eylül 2018 11:37

Göçmenlerin imdadına son anda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişirken, mülteciler teker teker kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre Foça ilçesinin Hayırsızada önlerindeki bir botta, 58 göçmenin bulunduğu botun su aldığı ihbarı alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, hemen ihbar üzerine bölgeye intikal etti. Gece saat 02.32’de bölgeye havadan ve denizden intikal eden ekipler, göçmenlerin tehlikede olduğunu fark etti ve hemen bir kurtarma operasyonu başlattı.


Göçmenlerin kurtarılma anı havadan görüntülendi. Bir botta 58 kişiyle ölümüne yola çıkan göçmenlerin botu hemen durduruldu ve mülteciler teker teker kurtarıldı. 3 Suriye, 32 Irak, 10 Somali, 2 Eritre, 6 Afganistan, 5 Bangladeş uyruklu toplamda 58 göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecek.




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