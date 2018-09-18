Bozcaada'da KODA rüzgarı

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da düzenlenen 19. Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivalinde konser verdi. Bozcaada Kalesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleşen konseri, Şef Rengim Gökmen yönetti.

Klasik müzikten tangoya uzanan geniş bir repertuvarla sanatseverlerin karşısına çıkan orkestra, gecenin sonunda ayakta alkışlandı. Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz da festivale katkılarından dolayı Rengim Gökmen'e çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.

KODA'nın bir sonraki konseri ise 25 Eylül Salı saat 20.30'da, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleşecek. Şef Oğuzhan Kavruk'un yöneteceği Yaza Veda Konserinde, Latin müziğinin Türkiye'deki önde gelen isimlerinden Emir Ersoy ve Grubu solist olarak yer alacak. Orkestranın Hikmet Şimşek Sanat Merkezindeki yeni sezon konserleri de Ekim ayında başlayacak.

KODA'nın sanat ışığını kent dışına taşımaya devam ettiğini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bozcaada'da unutulmaz bir konser veren orkestramız bir kez daha gurur kaynağımız oldu. KODA, 25 Eylül'deki Yaza Veda Konseri'nin ardından, Ekim ayı itibariyle ünlü şef ve solistlerle Hikmet Şimşek Sanat Merkezinde bizlerle buluşmaya devam edecek. Tüm sanatseverleri bu muhteşem müzik şölenlerine tanıklık etmeye çağırıyoruz” dedi.