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09 Ocak 2017 10:47

Bozdağ gelinliğine büründü; ova sular altında kaldı

Bozdağ gelinliğine büründü; ova sular altında kaldı

09 Ocak 2017 10:47

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ, etkili olan kar yağışı ile birlikte adeta beyaz gelinliğine büründü. Gece boyunca yağan yağmur sonrası ovada tarım alanları su altında kaldı.
Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havadan Ödemiş ilçesi de nasibini aldı. İlçedeki 2 bin 159 rakımlı Bozdağ, hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Hafta sonunun Bozdağ ve Gölcük’te değerlendirmek isteyen vatandaşlar yaylanın yolunu tuttu. Jandarma, yolun buzlu ve kaygan olması sebebiyle zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Yüksek yerlere çıkabilen vatandaşlar, kar topu oynayarak karın keyfini çıkarmaya çalıştılar. Soğuktan donan Gölcük gölü ise, macera seven vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar tehlikeye aldırmadan gölün üstüne çıkıp buzda kaydılar.

Ova sular altında
Ovada ise iki günden bu yana yağan yağmur, özellikle Ovakent Mahallesi yolunun kapanmasına, yol güzergahındaki tarlaların da göle dönmesine neden oldu. Ekili alanlarda zarara yol açan yağış, Ödemiş Belediyesi’ni de harekete geçirdi. Belediye iş makineleri gün boyunca kentin birçok noktasında tahliye çalışmaları yürüttü. Bir kısım iş makinesi de karla kaplı ilçenin yüksek bölgelerine gönderdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ödemiş Belediye Başkanı A. Mahmut Badem, “Soğuk hava tüm yurtta olduğu gibi Ödemiş’te de etkisini gösterdi. Yüksek bölgelerdeki kar yağışı gece boyunca devam etti. 9 ayrı bölgede hizmet veren ekiplerimiz, iş makineleriyle tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. Halkımızın günlük yaşamını olumsuz etkileyecek bir durumun yaşanmaması için tedbirlerimiz sürüyor." dedi.



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