Branş öğretmenlerince verilmeyen müzik derslerine tepki

İlköğretimde müzik dersinin zorunlu olmasına rağmen branş öğretmenleri tarafından verilmediği için somut sonuç alınamadığına dikkat çeken Mozart Akademi Genel Müdürü opera sanatçısı İlhan Cinpir, “İlkokullarda müzik eğitiminin branş öğretmenleri tarafından verilmemesi, çocukların bu derse olan ilgisini azaltırken, bu alanda yeteneği olan bireylerin küçük yaşlarda yetişmesine de engel oluyor. Müzik ve tüm görsel sanatlara olan yatkınlık, okul öncesi ve ilköğretim döneminde belirginleşir. Gelişmiş ülkelerin tümünde müzik eğitimi, bu alanda yetişmiş eğitimciler tarafından verilir ve her öğrencinin bir enstrümanı amatörce de olsa çalabilmesi sağlanır. Bu konuda devlete görevlerini hatırlatırken, velilerin de farkındalığa sahip olması gerektiğini sürekli vurguluyoruz” dedi.

“Çalma becerisi müfredattan çıkarıldı”

“Önceki programların bütün sınıflarında ‘dinleme-söyleme-çalma’ kazanımları yer alıyordu” diyen İlhan Cinpir, “Yani bir çocuğun dinleme ve söyleme becerilerinin yanında çalma becerisine önemli oranda yer veriliyor ve önemseniyordu. Temmuz ayında müfredatta yapılan değişiklik ile bütün sınıflarda yalnız dinleme ve söyleme kazanımlarına yer verilirken ‘çalma’ kazanımı programlardan tamamen çıkarıldı. Önceki yıllarda yazılan veya değiştirilen müzik öğretim programlarını hangi yetkinlikteki kişilerin hazırladığı bilgisi bu programların başında açıkça yazılıyordu. Son değişiklikte ise bu bilgiye gerek duyulmadığını görüyoruz. Müzik gibi çok spesifik bir eğitim dalında müfredat hazırlığı ve değişikliğinin bu alanda uzman kişiler, akademisyenler ve sanatçılar tarafından yapılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.