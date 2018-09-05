Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 18:40

Brunson davasına bakan savcı değişti

İzmir Adliyesi’nde ABD’li papaz Brunson soruşturmasını yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya’nın da aralarında yer aldığı 6 savcının görev yeri değişirken, 5 yeni isim de büroya katıldı.

Brunson davasına bakan savcı değişti

05 Eylül 2018 18:40


İzmir Adliyesi’ndeki terör savcılarının görevlerinde önemli değişiklikler yaşandı. Eski Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner’in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanmasının ardından İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görev yapan 6 cumhuriyet savcısının görev yeri değişti. Görev yeri değişen savcılar arasında en dikkat çeken isim ise ABD’li papaz Brunson soruşturmasını yürüten Berkant Karakaya oldu. Karakaya, FETÖ’nün İzmir’deki askeri yapılanmasının çökertmesiyle de tanınırken, Karakaya’nın Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı’nda görevlendirildiği öğrenildi.


Karakaya’nın yanı sıra cumhuriyet savcıları Maruf Türker, Ayhan Yılmaz, Okan Kılınç ile Erol Sümer’in de yerlerinde değişiklikler yaşandı.


Ayrıca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato’ya, mevcut görevinin yanı sıra Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu sorumluluğunun da verildiği öğrenildi. Savcı Bato da, FETÖ’ye yönelik mücadelede önemli isimlerden birisi olmuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç