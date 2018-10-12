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Brunson'ın eşi ve ABD Maslahatgüzarı duruşma salonuna geldi

Türkiye ile ABD arasında gerileme neden olan ABD’li papaz Andrew Craig Brunson, 4.

Türkiye ile ABD arasında gerileme neden olan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson, 4. kez hakim karşısına çıkmaya hazırlanırken, Brunson'ın eşi Norine Brunson ve ABD Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de davanın görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi.


Türkiye ile ABD arasında krize neden olan PKK ve FETÖ'ye casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan papaz Andrew Craig Brunson, kritik duruşma için sabah erken saatlerde davanın 4. duruşmasının görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne getirilirken, saat 10.00 itibariyle de Brunson'ın eşi Norine Brunson ve ABD Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de davanın görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi. ABD Büyükelçiliğine ait zırhlı ciplerle kampüse gelen Brunson'un eşi ve Hovenier, yapılan aramanın ardından içeriye alınarak duruşmanın yapılacağı salona geçti.

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