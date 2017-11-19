Bu başarı alkışlanır

Özgür Arasan, Remzi Ezgin, Rasul Habib, Özcan Paçal, Mustafa Suludere ve Sefanur Süslükuzuun’dan oluşan kick boks ekibi katıldıkları şampiyonadan farklı kilolarda 3 birincilik ve 3 üçüncülük elde etti.

Bayraklı Belediyesi spora ve sporcuya verdiği desteğin meyvelerini madalya olarak toplama devam ediyor. İzmir Buca Afetevleri Spor Salonunda iller arası gençler kick boks şampiyonasına katılan Bayraklı Belediyesi kick boks kursiyerlerinden Özgür Arasan 79 kiloda, Remzi Ezgin 94 kiloda birinci olurken, Özcan Paçal 63 kiloda, Mustafa Suludere 84 kiloda, Resul Habip 69 kiloda üçüncü olarak kürsüye çıktı. Madalyaları boyunlarına takan sporcuların haklı gururu gözlerine yansıdı. Şampiyonaya katılan tek kadın sporcu Sefanur Süslükuzuun büyük bayanlar 70 kiloda birinci olarak göğüs kabarttı. Böylece Bayraklı Belediyesi yaz kurslarında eğitim alan kick boks ekibi şampiyonadan üç birincilik üç üçüncülükle ayrıldı. Kick boks ekibi eğitim ve altyapı çalışmalarını İhsan Alyanak Kültür Merkezindeki spor salonunda yapıyor.

Dereceler gurur kaynağı

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Belediyemizin halk oyunları ekibi, son 2 yıldır Türkiye halk oyunları şampiyonasında birinciliği elde ederek İzmir’in gururu oldu. Taekwondo takımının minik takımında yer alan sporcularımız çeşitli dereceler elde etti. Faikcan Memiş isimli sporcumuz, 57 kiloda yarıştığı Minikler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında da üçüncülüğü elde etti. 11-12 yaş kız voleybol takımı ilk kez katıldığı bir turnuvada üçüncü olmayı başardı. Zıpkınla Balık Avı Türkiye şampiyonasında Bayraklı Belediye Spor Kulübü sporcuları Türkiye şampiyonu oldu. Belediyenin güreş takımı 12 sporcusu, İzmir’de düzenlenen şampiyonada grekoromen dalda 3 birincilik, 3 ikincilik, 4 üçüncülük alarak birinci oldu. Sporcularımız bunun gibi çok sayıda başarı elde etti, ediyor. Spora verdiğimiz destek başarı olarak geri dönüyor. Kazanılan her başarı bizi için çok değerli. Bundan sonraki süreçte sporculara desteğimiz sürecek” dedi.