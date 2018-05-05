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05 Mayıs 2018 09:07

Bu çocuklar ödül canavarı

İzmir Mavi Ege Eğitim Kurumları Selçuk Kampüsü öğrencileri, katıldıkları resim yarışmalarındaki dereceleri ile dikkat çekti.

Bu çocuklar ödül canavarı

05 Mayıs 2018 09:07

Farklı okulların ve kurumların düzenlemiş olduğu resim yarışmalarında dereceye giren ve ödüle layık görülen öğrenciler, sanatta da kendilerini ispatladı.


İzmir Mavi Ege Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Asil, eğitim öğretimin her basamağında sanatın kendileri için çok önemli olduğunu ve bu açıdan öğrencilerin almış oldukları başarıların kendilerini çok gururlandırdığını dile getirerek, “Sanat ile büyüyen çocukların hayatın her alanında daha başarılı oldukları bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek olduğu gibi, ödül alan öğrencilerimizin ileride başarılı ressamlar olması umudu da bizleri oldukça mutlu eden bir düşünce. Kurum olarak, resimden tiyatroya; müzikten dansa sanatın her dalında öğrencilerimizin her geçen gün kendilerine daha çok farkındalık katmaları için çalışıyoruz. Bizler için onların sağlıklı yetişmesi ve kendilerini tanıyarak doğru yolda ilerlemesi temel ilke iken buna artı olarak ödüller almaları ise bizim için çok güzel bir duygu” dedi.


Katıldıkları resim yarışmalarındaki dereceye giren İzmir Mavi Ege Eğitim Kurumları Selçuk Kampüsü öğrencileri ise şöyle: “Duru Kütükçü-Birincilik Ödülü, Erdil Çetiner- Birincilik Ödülü, Hüseyin Kaan Yörük-Başarı Ödülü, Naz Uluergüven-Mansiyon Ödülü.”




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