Bu festivalde olmayan tek şey teknoloji

Buca’da ikamet edenlere özel olarak yapılan ve adeta katılımcıların dijital detoksla rahatladığı festival 3 gün sürecek.

Buca ilçesinde, her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmeye çalışılan ve bu yıl 3.’sü düzenlenerek teknolojik bağımlılığın dikkat çekildiği Teknolojik Uyku Festivali renkli başladı. Kura ile katılımcıların belirlenmesinin ardından kişiler, Buca ilçesine bağlı Kaynaklar bölgesindeki festivalin yapılacağı alana geldi. Burada katılımcılar, tek tek içeriye alınırken, cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi teknolojik ürünler tek tek toplandı. Görevliler teknolojik ürünleri teslim alırken, katılımcılar doğayla iç içe bir alan olan bölgeye yerleşti.

Katılımcılar adeta teknolojik uykuya yattı

Dünyada ilk olan festivale yoğun ilgi görürken, kurayla belirlenen 400 katılımcının tamamı festivale eksiksiz katıldı. Buca Belediyesi ise festivalde her ayrıntıyı düşündü. Festival kapsamında çadırlar ve hamaklar kuruldu, seyyar tuvaletler yerleştirildi, herhangi bir sıkıntıya karşı sağlık görevlileri de alanda hazır bulunduruldu. Festival kapsamında bazı etkinliklerde planlandı.

Tamamen ücretsiz olan festivalde yakar top, halat çekme gibi geleneksel oyunlar oynanırken; bir yandan da kuzu çevrildi, organik manav sayesinde katılımcılar damaklarına uygun meyvelerden tatma imkanına sahip oldu. Katılımcıların teknolojik ürünlerden uzak durarak adeta dijital detoks yaptığı festival, bu yıl yoğunluk nedeniyle iki defa planlandı. İkinci festivalin ekim ayında uluslararası düzeyde düzenleneceği belirtildi.

"Her yıl bir önceki göre daha keyifli"

7’den 70’e herkesin katılabildiği festivalle ilgili konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 400 kişinin kamp alanında konakladığını anlattı. Piriştina, doğayla iç içe alanda her ayrıntının düşüldüğünü kaydederek, "Her yıl bir önceki göre daha keyifli. Burada olmayan tek şey teknoloji. El yapımı limonatalar, oyunlar, hoş sohbetler var. Sosyal medya ile doğadan kopuyoruz. Burada bulunmak doğaya olan bağımlılığımızı arttırıyor. Şu an 400 kişi kamp alanında konaklıyor. Fırsat bulamayan hemşehrilerimizi bir sonraki festivalimize bekliyoruz" dedi.

Katılımcılarda memnun

Festivale eşi ile birlikte katılan Gül Mutlu, "Biz bilmiyorduk, kızım katılmış ona çıkmayınca eşime çıktı. Eşimle birlikte katıldık. Çok güzel oldu ve iyi geldi bizlere. Kızımıza da teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Festivale katılanlardan İlkay Çakar ise şöyle konuştu:

"Teknolojinin bağımlısı olmuş durumdayız. Şu an teknoloji olmadan burada yaşıyoruz ve çok mutluyuz. Belediyenin afişlerini gördüm başvurdum ve noter huzurunda yapılan çekilişle çıktı. Mutluyuz belediyemize teşekkür ediyoruz."