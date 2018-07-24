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24 Temmuz 2018 12:05

Bu festivalde teknolojiye yer yok

İzmir’in Buca ilçesinde düzenlenecek 3.

Bu festivalde teknolojiye yer yok

24 Temmuz 2018 12:05

Teknolojik Uyku Festivalinde teknolojiden uzak yüz yüze iletişim kurularak geleneksel oyunlar düzenlenecek.


Buca Belediyesi, Romantik Türk Radyo ile dünyada bir ilke imza atarak gerçekleştirdiği ‘Teknolojik Uyku Festivali’nin 3’üncüsü için gün sayıyor. 27-28-29 Temmuz tarihleri arasında Buca Kaynaklar’ın eşsiz doğasında hayata geçirilecek ve tüm ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanacağı festival için çalışmalarını hızlandıran Buca Belediyesi, 200 şanslı aday ve misafirleri için teknolojiden ve onun getirdiği bilgi kirliliğinden arınmış, yüz yüze iletişimin, dostluğun, arkadaşlığın egemen olduğu unutulmaz anlara sahne olacak bir dünya oluşturuyor. Bu yıl iki kez düzenlenecek Festivalin 27-29 Temmuz’da sadece Bucalıların katılımıyla yapılacak ilk etabına 1062 kişinin başvuruda bulundu. Katılımcılar Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda İzmir 16. Noteri huzurunda, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın da katıldığı kura ile belirlendi. 27 Temmuz Cuma akşam üstü başlayacak ve tüm ihtiyaçların ücretsiz olarak karşılanacağı 3.Teknolojik Uyku Festivali’ne katılma şansı yakalayan katılımcılar, sanal dünyanın bilgi kirliliğinden ve ilişkileri kopartıp yalnızlaştıran yapısından 48 saat kopma cesaretini gösterecek. Yaşayacakları ilginç deneyim öncesi cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihazlarını festival alanı girişinde yetkililere teslim edecek olan katılımcılar 2 gün boyunca doğanın, arkadaşlığın, yüz yüze iletişimin ve doyumsuz lezzetlerin keyfine varacak.


Buca Kaynaklar’ın eşsiz doğasında teknolojik uykuya dalacak olan Uyku Festivali misafirleri, doğa ve yepyeni insanlarla baş başa kalacakları unutulmaz zamanlar için heyecanla çadırlarını kurup, “teknolojik uykuya” geçecek.


Festival, doğanın kendine has sessizliğinde kitap okuyup dinlenmek isteyenler için kitaplarla çevrili okuma bölümü, yeşile ve oksijene doymak isteyenlerin adresi ise doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor aktiviteleri sunuyor. Yakan top, ip çekme, çuval yarışı gibi unutulmaya yüz tutmuş onlarca oyunu hep birlikte oynama fırsatı da yakalayacak olan festival katılımcıları, dev kamp ateşi etrafında hep birlikte şarkılar söyleyip, organik ürünlerle hazırlanan muhteşem lezzetleri tatma fırsatı yakalayacak.




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