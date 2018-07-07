Bu festivalde telefon, tablet gibi dijital ürünler yasak

Bu yıl 27-28-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak festival içinse başvurular başladı.

Buca ilçesinde, Teknolojik Uyku Festivali bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. Buca Belediyesi ile Radyo Romantik Türk işbirliğiyle düzenlenecek festival, bu yıl 27-28-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ulusal ve uluslararası katılımın olacağı ikinci etabını ise 5-6-7 Ekim tarihleri arasında düzenleyecek. Teknolojik detoks uygulanıp, cep telefonundan tablete hiçbir dijital cihazın alınmadığı festival için ön kayıt başvurularının ise 8 -13 Temmuz tarihleri arasında www.uykufestivali.com adresinden yapılabileceği bildirildi. Teknoloji çağının beraberinde getirdiği dijital bağımlılıktan 48 saat uzaklaştıracak festivalin her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi beklenirken, yaşayacakları ilginç deneyim öncesi kişiler, cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihazlarını festival alanı girişinde yetkililere teslim edecek.

Buca Kaynaklar’ın eşsiz doğasında teknolojik uykuya dalacak olan Uyku Festivali misafirleri, doğa ve yepyeni insanlarla baş başa kalacakları unutulmaz zamanlar için çadırlarını kurup, ’teknolojik uykuya’ geçecek.

Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarda oynanacak

Festival, doğanın kendine has sessizliğinde kitap okuyup dinlenmek isteyenler için kitaplarla çevrili okuma bölümü, yeşile ve oksijene doymak isteyenler içinse geleneksel spor aktiviteleri sunacak. Yakan top, ip çekme, çuval yarışı gibi unutulmaya yüz tutmuş onlarca oyunu hep birlikte oynama fırsatı da yakalayacak olan festival katılımcıları, dev kamp ateşi etrafında hep birlikte şarkılar söyleyip, organik ürünlerle hazırlanan muhteşem lezzetleri tatma fırsatı yakalayacak.