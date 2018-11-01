Bu fuar engellileri "iş sahibi" yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Engelsizmir 2018 Kongresi ve Fuarı, "Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam" ana temasıyla başladı. Üç gün sürecek fuarda yer alan 88 firma, engelli bireylerin iş yaşamına katılmasını sağlamak amacıyla iş görüşmeleri yapacak.

Fuar İzmir, ilki 2013 ikincisi 2016 yılında gerçekleştirilen ve düzenlenmeye başladığı günden bu yana engelli bireylerin sorunlarına çözümler üreten Engelsizmir Kongresi'nin üçüncüsüne ev sahipliği yaptı. 3 Kasım'a kadar sürecek kongrenin ana teması "Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam", sloganı ise “İş'te Ben de Varım” olarak belirlendi. Amerika, Avrupa ve Türkiye'de engelli çalışmalarıyla öncü olmuş isimlerin yer alacağı seminerler, atölye çalışmaları ile sergilerin yer aldığı fuar ve kongrede, İŞ-KUR desteği ile yapılacak İş'te Varım Zirve Alanı'nda 88'in üzerinde firma engellilerle iş görüşmeleri yapacak.

Hedefimiz engellilerin iş sahibi olması

3. Uluslararası Engelsizmir Kongresi'nin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, İzmir'de yapılan çalıştaylardan en önemlilerinin kadınlar ve engellilere yönelik olanlar olduğunu belirterek, "Daha önceki yıllarda engellilerin ve ailelerinin yaşadığı sıkıntıları göremezdik, duyamazdık. Engelliler kapalı kapılar ardında yaşamını sürdürürdü. Şimdi yerel yönetimlerimiz de engelliler konunda önemli çalışmalar yapıyor; ancak bu işin amiral gemisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Engelli bireyleri sosyal yaşama katmak, meslek sahibi yapmak ve ailelerini desteklemek amacıyla büyük kaynak ayırıyoruz, önemli çalışmalar yapıyoruz. Düzenlediğimiz kongrelerden sonrasında önemli çalışmaları hayata geçirdik. Engellilere yönelik düzenlemeler yapan kurum ve kuruluşlar için kırmızı bayrak uygulaması, farkındalık merkezi bu çalışmalardan bazıları” diye konuştu.

Engelsizmir Kongre Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem, kentte engellilere yönelik düzenlemeleri ve uygulamaları daha çağdaş bir noktaya getirmek için bu kongreyi düzenlemek istediklerini ve bu noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük desteğini gördüklerini belirtti.

Firmalarla özel görüşme

Kongre ve Fuar'da İŞ-KUR desteği ile yapılacak İş'te Varım Zirve Alanı'ndaki 88 firma, oluşturulan alanda engelli bireylerle iş görüşmeleri yapacak. Fuarda ilçe belediyeleri, engelli hizmetleri bulunan firmalar gibi toplamda 37 katılımcı yer alıyor. Engelli bireyler, fuar boyunca kurulan stantlarda ürünleri inceleme, hizmetlerden haberdar olma şansı yakalayacak.

Engelsizİzmir 2018 Kongresi ve Fuarı'nın temel amacının; engellilerin istihdamına yönelik engelsiz üretim modelleri, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan örnekler üzerinden incelemeler yapmak olduğu belirtildi. Bunun yanında engelsiz üretim modelleri, istihdam konusundaki farklı ve yararlı uygulamaların İzmir'e uyarlanması konusunun tartışılacağı; ABD, Avrupa ve Türkiye'den alanında tanınan uzmanların konuşmacı olacağı kongrede bildiriler sunulacağı belirtildi.