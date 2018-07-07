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07 Temmuz 2018 14:46

"Bu İşte Kahkaha Var" kırdı geçirdi

İzmir’de, sanatsever gençlerin oluşturduğu ve isteyen herkesin sahneye çıkmasına fırsat veren Tiyatro Durağı, Bornova Büyük Park Uğur Mumcu Kültür Merkezinde sergilediği oyunla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.


07 Temmuz 2018 14:46


İsteyen tüm tiyatroseverlerin sahneye çıkmasına fırsat veren ve 1 yıl önce kurulmasına rağmen kadrosunu giderek genişleten Tiyatro Durağı, son olarak Bornova Büyük Park Uğur Mumcu Kültür Merkezinde seyirci karşına çıktı. "Bu İşte Kahkaha Var" adlı oyunu izlemeye gelenler salonu doldurdu. Umut Şeddadi’nin kaleme alıp yönettiği, yine Şeddadi ve Esra Kocabaş, Orhan Tımarlı ve Tuğçehan Soysal’un başrolünü paylaştığı oyun, izleyenleri kırdı geçirdi. 2 saat süren oyunda katılımcılar, keyifli dakikalar yaşadı. Genç oyuncuların performansı göz doldururken, gecenin sonunda katılımcılar oyuncuları ayakta alkışladı.




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