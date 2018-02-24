Bu kez lösemili çocuklar için sahne aldılar

Gündüzleri bağ, bahçede çalışıp akşamları tiyatro eğitimi alan Seferihisar’ın Ulamış köylüleri, performanslarıyla isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul Maltepe ve Ankara Çankaya Belediyeleri’nin misafiri olarak sahneye çıkan ve büyük beğeni toplayan köylüler, eğitmenleri Vedat Murat Güzel öncülüğünde bu kez İzmir Sabancı Kültür Merkezi’nde Yaşamın İçinden isimli oyunlarıyla sahne aldı. Biletlerin 25 Lira’dan satıldığı oyunda salon tamamen doldu. Oyundan elde edilen gelir Ege Üniversitesi Çocuk Onkoloji Kliniği’nin Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji Derneği’ne bağışlanacak.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer” “Ulamış köylülerimiz başarıları ve duyarlılıklarıyla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bu ekip, imkan verildiği takdirde insanların neler başarabileceğinin bir kanıtı. Bu akşam lösemili çocuklar yararına sahne almaları ve amatör ruhla o salonu doldurmaları müthiş bir başarı. Eğitmenimiz Vedat Murat Güzel ve tüm tiyatrocularımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Seferihisar Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Vedat Murat Güzel ise” Dün gece köy tiyatromuzla gurur duyduk. Lösemili çocuklar için ciddi bir bağış topladılar salonu doldurdular. Böyle anlamlı bir projede sanat yoluyla hasta çocuklara destek olan oyuncularımı gönülden kutluyorum. Başta sayın Başkanım Tunç Soyer olmak üzere bize destek veren tüm belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.