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21 Temmuz 2018 02:30

Bu kitabı okuyanlar intihar etmekten vazgeçiyor

Genç yazar Murat Avcı’nın uzun zamandır beklenen ’’Allah var gam yok’’ adlı kitabı okuyucuları ile buluştu.

Bu kitabı okuyanlar intihar etmekten vazgeçiyor

21 Temmuz 2018 02:30

Hayatta bir takım problemleri olan ve bu yüzden intiharın eşiğine gelen bir kaç kişi, Avcı’nın kitabını okuduktan sonra intihar etmekten vazgeçti.



Sosyal medyada binlerce kişinin takip ettiği genç yazar Murat Avcı, uzun süredir üzerinde çalıştığı ‘’Allah var gam yok’’ adlı kitabını çıkarttı. Yaşadıklarından yola çıkarak bir kitap yazma kararı alan Avcı, her sayfasında umut taşıyan kitabını takipçilerine sundu. Çıktığı andan itibaren çok sayıda kitapseverin ilgi gösterdiği ‘’Allah var gam yok’’ adlı kitap, birçok okuyucunun hayatta yeni bir sayfa açmasını sağladı.



‘’İntihar etmekten vazgeçtiler’’



Kitabı hakkında açıklamalarda bulunan Murat Avcı, okuyucuları tarafından olumlu mesajlar aldığı ifade etti. Avcı, ‘’Kitabım için çok emek harcadım, yeri geldi gece – gündüz uyumadan kitabımla ilgilendim. Ama harcadığım her dakikanın karşılığını aldığımı düşünüyorum. Nasıl derseniz, geçtiğimiz gün maillerimi kontrol ederken bir okuyucumun mailini gördüm ve hemen okumaya başladım. Okudukça duygu dolu anlar yaşadım, burada adını vermeyeceğim. Okuyucum son zamanlarda yaşandığı sıkıntılardan dolayı intihar ederek yaşamına son vermek istemiş. İlk okuduğumda maili gerçekten şoke oldum, daha sonra sevgili okuyucum kitabımı alarak okumaya başlamış ve kitabın bitirdikten sonra hayata yeniden tutunmuş. İnanın gerçekten benim için çok güzel bir duygu, bir insanın tekrardan hayata tutunmasını sağlamak benim açımdan gurur verici’’ şeklinde konuştu.




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