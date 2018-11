Bu kitap, +1'leri anlatıyor

Ege Üniversitesi akademisyenlerinin İzmir Down Sendromu Derneği işbirliği ile hazırladıkları "Down Sendromu A'dan Z'ye" kitabı yayımlandı.

Ege Üniversitesi akademisyenleri, uzun süreli çalışmalar boyunca İzmir Down Sendromu Derneği işbirliği ile "Down Sendromu A'dan Z'ye" isimli bir kitap hazırladı. Kitap, çalışmalar sonrasında basıldı ve okuyucuyla buluştu.

Kitabın hazırlanmasına katkı sunan akademisyenlerle bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi'nin bilgi üretmenin yanında ürettiği bilgiyi toplumun ilgili kesimleriyle buluşturduğunu söyledi. Down Sendromu A'dan Z'ye kitabına farklı disiplinlerden akademisyenlerin bir araya gelerek imza attıklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, "Akademisyenlerimizin bu önemli esere imza atması ve kitabın gelirinin down sendromlu çocuklarımızın eğitimine ayrılmasından dolayı gurur duyuyoruz. Bu önemli esere ve örnek davranışa imza atan akademisyenlerimizi kutluyorum. Eserin bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum" dedi.

"Amacımız down sendromunu merak eden herkese yardımcı olabilmek"

Down sendromu hakkında bilimsel verilere dayalı tüm bilgileri özetleyerek aktarmaya çalıştıklarını söyleyen kitabın editörü EÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Çoğulu da, "Amacımız; down sendromunu merak eden herkese yardımcı olabilmek. Down sendromuna yönelik toplumsal bilincin son dönemde giderek arttığını görüyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen aktiviteler ülkemizde de gerçekleştiriliyor; ancak bu iyi niyetli çabalara rağmen sorunların bir kısmının hala devam ettiğini görüyoruz. Öte yandan, aileler down sendromu ile karşılaştıklarında, bazen ne yapacaklarını bilemez halde çevresinde bulunanların önerileri doğrultusunda doğru ya da yanlış bilgilendirilebiliyorlar. Bazı meslekdaşlarımız ise bu konuya yönelik güncel bilgi eksikliği nedeniyle ailelere yeterince yararlı olamamaktadırlar. İşte bu kitap ile hem meslektaşlarımıza, hem de ailelere rehberlik yapmak istedik. Umarız bir ihtiyacı karşılamış oluruz."

Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisi olarak tanımlanıyor. Sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken, down sendromlu bireylerde bu sayı 47 olarak biliniyor. Türkiye'de yaklaşık 70 bin Down sendromlu kişi olduğu tahmin ediliyor.