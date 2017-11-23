Bu köy şehrin gürültüsünden sıkılanlara nefes aldıracak

Yüzde 85’i tamamlanan köye konaklamalı ya da günübirlik gelen ziyaretçiler, salça, tarhana, reçel, turşu ve köy ekmeği yapmayı öğrenip, taş kırım usulü zeytin sıkımı yapacak.

Urla ilçesindeki Bademler’de yaklaşık 315 dekar alan üzerine 4 milyon liralık yatırımla kurulmakta olan Doğal Yaşam Köyü’nde çiçek üretim seraları, soğuk hava deposu, fide dikim bölümü ve idari binalar yer alıyor. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi sahasında yer alan köydeki mevcut yapılardan ayrı bölgede yeni bir yaşam ve üretim alanları ile meydanlar oluşturuluyor. Konaklamalı veya günübirlik ziyaretçiler için de ayrıca üretim parselleri arasında yürüyüş ve bisiklet yolları hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Doğal Yaşam Köyü Projesi, kent yaşamının koşuşturmasından ve stresinden yorulanlar için ideal bir kaçış noktası olacak. Konaklamalı ziyaretçiler, doğanın güzelliklerinin bir yandan keyfine varırken, bir yandan da Bademler Mahallesi’nin deneyimli üreticilerinden salça, tarhana, reçel, turşu, köy ekmeği gibi ürünlerin yapımını öğrenecek. Ziyaretçiler ayrıca kerpiç atölyesinde köy fırını ve hayvan barınakları için kerpiç dökerek, kooperatifin çiçek seralarındaki üretim sürecine katılabilecek ve yine zeytin toplayıp kooperatifin taş kırım zeytinyağı fabrikasında zeytin sıkımı yapabilecek.

Doğal Yaşam Köyü’ne kurulacak meydanda da kooperatifin ürünleri ile birlikte konaklamalı ziyaretçilerin işleme atölyelerinde ürettikleri ürünler ile çevredeki diğer kooperatiflerin ürünleri satışa sunulacak. Köyde ayrıca günübirlik ziyaretçiler için kafe ve eğitim salonu, örnek üretim serası ve çocuklar için oyun alanı da kurulacak. Projenin kırsal turizme katkı sağlaması beklenirken, Doğal Yaşam Köyü’nün faaliyete geçmesiyle birlikte köyün kültürel etkinliklerinin konaklamalı ziyaretçilerle birlikte organize edileceği ifade edildi.